ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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هل ستصدر سورية فئات نقدية جديدة؟

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
سورية

أكد مصرف سورية المركزي أن ما يتم تداوله بخصوص نيته إصدار أوراق نقدية من فئات جديدة غير صحيح.

وقال المصرف في منشور على قناته على التلغرام: إشارة إلى ما يتم تداوله بخصوص نية مصرف سورية المركزي إصدار أوراق نقدية من فئات جديدة، نؤكد على ما تم التصريح عنه سابقاً بأنه لا نية لمصرف سورية المركزي بإصدار أي ورقة نقدية بتصميم جديد أو فئة جديدة.

وأضاف: إن الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف سورية المركزي على شبكة الإنترنت، وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي “صفحة فيسبوك تطبيق التلغرام” تعتبر المصادر الوحيدة لنشر كل ما يصدر عن مصرف سورية المركزي”.

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