هل ستشاهد نتفليكس مع إعلانات بكلفة أقل؟

تعتزم نتفليكس تقديم إشتراكات أرخص مع إعلانات لمواجهة التضخم وتفادي خسارة المشتركين بل إضافة مشتركين جدد.

تعمل «نتفليكس» على توفير عرض جديد أرخص سعراً لزبائنها هو عبارة عن اشتراك تتخلله الإعلانات، مع المحافظة هيئة اشتراكاتها الحالية. وأشار تيد ساراندوس الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر فرنسي خلال لقاء مع جمعية صحافيي وسائل الإعلام أمس الثلاثاء ، قال: “سنضيف فئة اشتراكات جديدة بإعلانات ولن نضيف إعلانات إلى اشتراكات نتفليكس القائمة حاليا”.

سيوفر ذلك خيار دفع أرخص لمشاهدة المسلسلات والأفلام المفضلة لدى المشتركين الجدد مع الإعلانات.

يأتي ذلك مع احتدام التنافس على البث التدفقي من خدمات مماثلة في إتش بي أو ماكس وديزني وهولو. ولم تكشف نتفليكس عن كلفة الاشتراك بإعلانات لكنه سيكون قريبا من شركات منافسة وهو 10 دولارات شهريا بدلا من 15 دولار بدون إعلانات، كما هو الحال مع إتش بي أو.

وستطلق ديزني بلاس Disney + فئة الاشتراك مع الإعلانات في وقت لاحق من هذا العام ، وهي تضمن ما لا يزيد عن أربع دقائق من الإعلانات لكل ساعة من المحتوى .

. وكانت منصة البث التدفقي العملاقة التي كانت تتمسك بنموذج اشتراكات من دون إعلانات، قد كشفت عن هذا التحول في نيسان (أبريل) الماضي بعدما فقدت للمرة الأولى منذ عشر سنوات 200 ألف مشترك في الربع الأول من السنة مقارنة بنهاية عام 2021.