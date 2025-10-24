هل ستستثمر السعودية بمليار دولار في سناب؟ مباحثات أولية لتمويل نظارات ذكية

تجري سناب محادثات مع مستثمرين محتملين من بينهم صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يدير حوالي تريليون دولار نيابة عن الحكومة السعودية. ومن المتوقع أن يتحدث الرئيس التنفيذي إيفان شبيغل في مؤتمر مبادرة استثمار المستقبل في الرياض قريبًا بحسب تقارير صحفية. وتسعى شركة سناب إلى جمع تمويل بقيمة مليار دولار لقسم النظارات الذكية (بالواقع المعزز AR )، وهناك استثمارات سعودية بارزة، إذ سبق أعلن الأمير الوليد بن طلال عن امتلاكه لحصة في الشركة تبلغ حوالي 2.8% من الأسهم، باستثمارات وصلت مئات الملايين من الدولارات. ويعكس ذلك اهتمام السعودية بدعم اقتصاد التقنية الرقمية والتحول التكنولوجي مع وجود تركيز على الشراكات وتوسيع الاستثمار بشركات التكنولوجيا. تُعدّ المملكة العربية السعودية سوقًا عالميًا رئيسيًا لتطبيق سناب شات، حيث يتمتع بانتشار واسع جدًا فيها. ونتيجة لذلك، افتتحت شركة سناب مكتبًا إقليميًا ومجلسًا لصناع المحتوى في العاصمة الرياض لتعزيز هذا الحضور القوي. تُظهر الأرقام هيمنة التطبيق في المملكة، إذ وصل عدد مستخدميه النشطين شهريًا إلى 25 مليون مستخدم، غالبيتهم العظمى (90%) تتراوح أعمارهم بين 13 و34 عامًا. كما أكدت الإحصائيات مكانة السعودية عالميًا، حيث بلغ عدد المستخدمين الفعّالين للتطبيق نحو 23.3 مليون مستخدم في عام 2024، وهي زيادة ملحوظة جعلت المملكة تتصدر الدول العربية وتأتي في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث عدد المستخدمين. وافتتحت العام الماضي شركة «سناب» مكتباً لها في المملكة العربية السعودية، وحضر الافتتاح إيفان سبيغل، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا