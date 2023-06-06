هل سترتفع القروض المتعثرة للمصارف السعودية؟

تتوقع ألفاريز آند مارسال، الشركة العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، زيادة محتملة في القروض المتعثرة للمصارف السعودية بسبب أسعار الفائدة المرتفعة.

وأعلنت ألفاريز آند مارسال عن إصدار تقرير أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية للربع الأول من عام 2023، والذي أشارت فيه إلى استمرار ربحية أكبر 10 بنوك في المملكة على الرغم من تأثير تباطؤ النمو في الدخل التشغيلي وارتفاع رسوم انخفاض القيمة. وبالرغم من التحسن في نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 146 نقطة أساس على أساس فصلي، إلا أن ارتفاع رسوم انخفاض القيمة بنسبة 14.4% على أساس فصلي أدى إلى نمو هامشي فقط في الربحية، مع زيادة صافي الربح بنسبة 2.7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2022، لتصل إلى 17.3 مليار ريال سعودي.

كما سجل العائد على حقوق المساهمين انخفاضاً بنسبة 67 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 15.2%، في حين ظل العائد على الأصول ثابتاً عند 2%. وارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 3.2% على أساس فصلي مدفوعة بشكل رئيسي بالنمو في الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 4.2% على أساس فصلي. في حين ارتفعت الودائع بنسبة 4.7% على أساس فصلي، مسجلة أعلى نمو في الودائع لأجل بنسبة 6.1% على أساس فصلي. كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 4.1% على أساس فصلي، مدفوعًا بشكل أساسي بالنمو في الدخل غير الأساسي بنسبة 19.0% على أساس فصلي، لكن التأثير الكامل كان أقل نظرًا للنمو الأبطأ في إجمالي صافي دخل الفوائد بنسبة 0.5% على أساس فصلي.

يقوم تقرير أداء القطاع المصرفي هذا بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في المملكة العربية السعودية، ومقارنة نتائج الربع الأول من عام 2023 مع النتائج المسجلة في الربع الرابع من عام 2022. ويُقيّم التقرير، الذي يستند على بيانات السوق المنشورة من مصادر مستقلة و16 مقياساً مختلفاً، مجالات الأداء الرئيسية للبنوك، بما في ذلك الحجم والسيولة والدخل وكفاءة التشغيل والمخاطر والربحية ورأس المال. كما يقدم التقرير لمحة عامة عن التطورات الرئيسية التي تؤثر على القطاع المصرفي في المملكة.

وتضمنت قائمة البنوك العشرة المشمولة في التقرير كلاً من : البنك الأهلي السعودي، ومصرف الراجحي، وبنك الرياض، والبنك السعودي البريطاني، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك العربي الوطني، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، والبنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.

أبرز التوجهات في نتائج الربع الأول

1. سجلت القروض والسلفيات والودائع ارتفاعاً بنسبة 3.2% و4.7% على أساس فصلي، بوتيرة أسرع مقارنة بالربع السابق. وبالتالي، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع على مستوى القطاع بنسبة 1.4% على أساس فصلي إلى 95.2%.

في حين سجلت قروض الأفراد وقروض الشركات نمواً بنسبة 2.0% على أساس فصلي و4.2% على التوالي في الربع الأول من عام 2023. وسجلت الودائع لأجل نمواً بنسبة 6.1% والودائع تحت الطلب نمواً بنسبة 4.5% على أساس فصلي في الربع الأول من عام 2023.

2. سجل الدخل التشغيلي نمواً مدفوعاً بزيادة الدخل غير الأساسي في الربع الأول من عام 2023. ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بشكل معتدل بنسبة 4.1% على أساس فصلي في الربع الأول من العام. كما نما إجمالي صافي دخل الفوائد بشكل هامشي بنسبة 0.5% على أساس فصلي، في حين زاد الدخل غير الأساسي بنسبة 19.0% على أساس فصلي، مما أدى إلى النمو في إجمالي الدخل التشغيلي. مع زيادة معدلات الفائدة للبنوك السعودية بمقدار 75 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2023، ارتفع إجمالي تكلفة الفائدة الإجمالية بنسبة 27.7% على أساس فصلي.

3. انخفضت نسبة صافي هامش الفائدة بشكل هامشي، بمعدل 7 نقاط أساس في الربع الأول من عام 2023، على خلفية نسبة القروض إلى الودائع المنخفضة وتوسع الانتشار الهامشي. ارتفع العائد على الائتمان بنسبة 49 نقطة أساس فصلياً إلى 7.4%، نتيجة لارتفاع المعدلات المعيارية في الربع الأول من عام 2023، في حين زادت تكلفة التمويل بمقدار 45 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 2.3%. وسجلت ستة من بين أكبر 10 بنوك سعودية انكماشاً في نسبة صافي هامش الفائدة.

4. قامت البنوك السعودية بتحسين كفاءة التكلفة في الربع الأول من عام 2023. إذ زادت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 146 نقطة أساس على أساس فصلي لتصل إلى 30.8%. ويعزى الارتفاع إلى نمو الدخل التشغيلي بنسبة 4.1% على أساس فصلي، وانخفاض مصاريف التشغيل 0.6% على أساس فصلي. وسجلت ثمانية من أكبر 10 بنوك سعودية تحسناً في كفاءة التكلفة.

5. ارتفعت تكلفة المخاطر، بمقدار 6 نقاط أساس على أساس فصلي لتستقر عند 0.5% في الربع الأول من عام 2023، وذلك نتيجة تصاعد رسوم انخفاض القيمة. إذ سجلت أربعة من أكبر 10 بنوك تحسناً في تكلفة المخاطر.

6. تم تعزيز العائد على حقوق الملكية للبنوك السعودية والحفاظ عليه بنسبة تفوق مستويات ما قبل الجائحة. إذ ارتفع العائد على حقوق الملكية الإجمالي بنسبة 67 نقطة أساس على أساس فصلي إلى 15.2% في الربع الأول من عام 2023. في حين ظل العائد على الأصول مستقراً عند 2%، مع نمو صافي الربح بنسبة 2.7% ومتوسط إجمالي الأصول بنسبة 3.7% على أساس فصلي. وسجلت سبعة من أكبر 10 بنوك تحسناً في العائد على حقوق الملكية.

وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى شركة ألفاريز آند مارسال:”نرى بأن البنوك السعودية تتمتع بسيولة قوية. إذ تحسنت ربحية البنوك خلال الربع الأول من العام بشكل هامشي نتيجة لزيادة الدخل التشغيلي، ويرجع ذلك أساسًا إلى النمو في الدخل غير الأساسي الذي دعمه ارتفاع انخفاض القيمة.

“وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع زيادة محتملة في القروض المتعثرة بسبب أسعار الفائدة المرتفعة. إذ حافظ البنك المركزي السعودي (ساما) على مواءمة أسعار الفائدة مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث ارتفع بمقدار 50 نقطة أساس في الربع الأول من عام 2023، وهذا ما نتوقع استمراره. إذ تؤدي بيئة أسعار الفائدة المرتفعة إلى انتقال العملاء إلى الأدوات المالية التي تحمل فائدة والتي من المحتمل أن تؤثر على تكلفة التمويل لبعض البنوك.”