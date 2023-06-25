هل ستخفف السيارات ذاتية القيادة من مخاطر الحوادث في الإمارات؟

يتوقع أن يرتفع عدد السيارات على طرق الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة، بالتوازي مع النمو السريع في عدد السكان. ويضع العدد المتزايد من السيارات على الطرقات سائقي السيارات أمام خطر متزايد من الحوادث المرورية، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على مراكز إصلاح وصيانة السيارات، ومحلات السيارات، وأقساط تأمين أعلى.

وتوفر قاعدة عريضة من أكثر من 200 جنسية مزيجاً فريداً من مهارات القيادة المتنوعة على طرق الإمارات العربية المتحدة، مما يساهم بشكل أكبر في ارتفاع نسبة الحوادث.

وبصورة عامة، هناك إجماع بين خبراء السيارات على أن الخطأ البشري يمثل 90% من جميع الحوادث المرورية. ومع ظهور المركبات ذاتية القيادة، هناك احتمال للتخفيف من خطر الحوادث الناجم عن تزايد عدد السكان.

ونظراً لأن المركبات ذاتية القيادة لا تتعرض لخطأ بشري، فإن لديها القدرة على تقليل عدد الحوادث بشكل كبير على طرقنا.

وتم تجهيز المركبات ذاتية القيادة بالتكنولوجيا وأجهزة الاستشعار التي تمكنها من التنقل والقيادة دون تدخل بشري.

وتعتمد هذه المركبات على مجموعة متنوعة من مصادر المعلومات من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) والرادار والليزر والكاميرات “لرؤية” والاستجابة لما يحيط بها، وتجنب أي خطر محتمل على الطريق. وهذا يعني انعدام عامل الخطأ البشري. وتتطور التكنولوجيا بدون سائق وتتحسن باستمرار، مما يجعل المركبات ذاتية القيادة أكثر شيوعاً في جميع أنحاء العالم.

مزايا المركبات ذاتية القيادة

أولاً وقبل كل شيء، إنها مريحة بشكل لا يصدق. سواء كنت تقوم بمهمات أو تنتقل إلى العمل، يمكنك ببساطة أن تدخل سيارتك ذاتية القيادة وتدعها تأخذك إلى حيث تريد. لا داعي للقلق بشأن حركة المرور أو وقوف السيارات أو حتى الاتجاهات؛ ستعتني سيارتك بكل ذلك من أجلك.

هناك العديد من الفوائد المحتملة للمركبات ذاتية القيادة، بما في ذلك تحسين السلامة وزيادة الكفاءة والتخفيف من الازدحام المروري.

وستتمكن السيارات ذاتية القيادة من التواصل مع بعضها البعض وتجنب المناطق المزدحمة، مما يؤدي إلى تقليل الاختناقات المرورية. مع عدد أقل من الحوادث، سيتعين على شركات التأمين دفع أموال أقل في المطالبات، مما سيترجم إلى أقساط تأمين أقل لسائقي السيارات. ونظراً لأن الركاب لن يحتاجوا إلى التركيز على القيادة، فسيكون بمقدورهم العمل أو الاسترخاء أثناء تنقلاتهم، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من مستويات التوتر.

ومن المتوقع أن يكون التأثير الاقتصادي للمركبات ذاتية القيادة كبيراً. ويمكن للمركبات ذاتية القيادة أن تضيف مليارات الدولارات إلى اقتصاد الإمارات وتخلق آلاف الوظائف الجديدة. علاوة على ذلك، مع نضوج التكنولوجيا ذاتية القيادة، من المتوقع أن تنخفض الأسعار، مما يجعل المركبات ذاتية القيادة في متناول شريحة أكبر من الناس.

كما ان السيارات ذاتية القيادة أفضل بالنسبة للبيئة. ويعود ذلك إلى أنها قادرة على القيادة بشكل أكثر كفاءة من السيارات التي يقودها الإنسان، مما يعني أنها تستخدم وقوداً أقل وتنتج انبعاثات أقل. وفي بلد مثل الإمارات العربية المتحدة حيث تزداد أهمية الاستدامة البيئية، تعتبر هذه نقطة بيع رئيسية لتكنولوجيا القيادة بدون سائق.

تحديات المركبات ذاتية القيادة

يتمثل أحد أكبر تحديات التكنولوجيا ذاتية القيادة في التأكد من أن هذه المركبات يمكنها مشاركة الطريق بأمان مع السيارات التي يقودها الإنسان. والتحدي الآخر هو ضمان قدرة السيارات ذاتية القيادة على التعامل مع الظروف الجوية السيئة مثل الأمطار الغزيرة أو العواصف الرملية. هناك أيضاً مخاوف بشأن القرصنة والأمن السيبراني.

هناك عيوب رئيسية أخرى للمركبات ذاتية القيادة. على سبيل المثال، سيتراجع الطلب على سائقي سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات، مما يؤدي إلى فقدان الوظائف بشكل كبير. وفي الوقت نفسه، أصبح تعقيد إشارات المرور واضحاً بسبب تكويناتها المتنوعة ووضعها في بيئات مشبعة بصرياً. وغالباً ما تطغى علامات أخرى على حجمها، مما يجعل تمييزها أكثر صعوبة، خاصة بالنسبة للمركبات ذاتية القيادة.

وأصبحت تقنية اكتشاف المسار شائعة بشكل متزايد كوسيلة لتسهيل التشغيل الآلي للمركبة من خلال منع الانحراف غير المقصود للمسار. ومع ذلك، على الرغم من قدرتها على اكتشاف علامات الممرات، فقد تواجه هذه الأنظمة المتقدمة صعوبة في وجود ظروف جوية سيئة أو علامات غير واضحة أو بديلة.

مع استمرار تطور هذه التكنولوجيا، سيكون من المهم مراقبة هذه التحديات ومعالجتها بشكل مباشر عند ظهورها.

القيادة بدون سائق ليست مثالية

أحد الأسباب الرئيسية لوجود الكثير من حوادث السيارات هو أن البشر ليسوا سائقين مثاليين. نتعب ونشتت ونرتكب أخطاء.

من ناحية أخرى، فإن المركبات ذاتية القيادة أفضل بكثير في اتباع قواعد الطريق من السائقين البشر. لذلك، من المنطقي أنه إذا كان هناك المزيد من المركبات ذاتية القيادة على الطرق، فسيكون هناك عدد أقل من الحوادث.

لكن المركبات ذاتية القيادة ليست مثالية أيضاً. يمكنها ارتكاب الأخطاء أيضاً. وفي الواقع، كانت هناك بعض الحوادث البارزة التي تعرضت لها السيارات ذاتية القيادة. وفي حين أنه من الممكن أن تقلل السيارات ذاتية القيادة من الحوادث، إلا أن هذا غير مضمون. قد يزداد الطلب على ورش تصليح السيارات والتأمين مع انتشار المركبات ذاتية القيادة على الطرق. الوقت وحده هو الذي سيحدد ما إذا كانت السيارات ذاتية القيادة ستكون موثوقة كما هو متوقع في تقليل معدلات الحوادث.

مستقبل بلا سائق لا يزال بعيد المنال

لا يزال مستقبل المركبات ذاتية القيادة بعيداً عن أن يكون وشيكاً، حيث لم يتم إجراء سوى تجارب محدودة في مناطق جغرافية معينة. لا يمكن توقع قبول ونشر على نطاق واسع في أي وقت قريب. من الناحية الواقعية، قد لا تكون تقنية القيادة الذاتية الكاملة متاحة بالكامل حتى عام 2030.

ومع ذلك، يجب أن يكون الجميع على دراية بالتحول التدريجي إلى القيادة بدون سائق، وأن يبذلوا قصارى جهدهم للتكيف مع الواقع الجديد في السنوات القادمة. التنقل ذاتي القيادة لديه القدرة على بناء مدن المستقبل، وخفض انبعاثات الكربون وتمهيد الطريق لحياة أكثر استدامة.

وقد اعتمدت العديد من العلامات التجارية للسيارات، بالفعل تقنيات القيادة الذاتية في سياراتها. ومن خلال هذه الخطوات المتأنية والتدريجية ستتمكن الشركات من تحقيق تنقل آمن وذاتي القيادة.