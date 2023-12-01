هل ستخزن إكسوسومات وخلايا جذعية لأطفالك؟

“سيل سيف أرايبيا” CellSave Arabia توسِّع خدماتها إلى أبعد من تخزين الخلايا الجذعية

يعد “سيل سيف أرايبيا”CellSave Arabia، أكبر وأول بنك معتمد دوليًا للخلايا الجذعية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. وتعد سيل سيف أرايبيا شركة رائدة في مجال توفير حلول الخلايا الجذعية المتقدمة. تلتزم شركة “سيل سيف أرايبيا”CellSave Arabia بإحداث ثورة في الطب التجديدي، وتستفيد من إمكانات الحبل السري والخلايا الجذعية المشيمية لتقديم علاجات تحويلية لمختلف الحالات الطبية. تهدف الشركة إلى تعزيز الرفاهية للمرضى وتحسين نمط حياتهم.

وتقدم”سيل سيف أرايبيا”CellSave Arabia خدمة تخزين الإكسوسومات الولادية كجزء من مجموعتها الشاملة من الخدمات الموجهة نحو تعزيز اطالة العمر. والتي تمثل قفزة هامة وخطوة استراتيجية في مجال العلوم الطبية وتسلط الضوء على الالتزام بتقديم حلاً متقدمًا يلبي احتياجات العائلات من حيث الرعاية الشاملة، وابتكارات جديدة وثورية في المنطقة. حيث أظهرت الدراسات السريرية دورالإكسوسومات المحتمل في تنظيم استجابات الجهاز المناعي، وتسهيل عمليات الشفاء، والسيطرة على نمو وتطوير الخلايا.

وقد تلقت الإكسوسومات اهتماماً متزايداً في مجالات العلاج المتنوعة خلال الفترة الأخيرة، نظراً للفوائد المحتملة التي تقدمها. وقد قامت شركة “سيل سيف أرايبيا” بتوسيع نطاق تقديمها لهذه الخدمة المبتكرة، حيث أصبحت في مقدمة الشركات المبتكرة والتي تمكن العائلات من اختيارات خدمات واسعة في مجال الرعاية الصحية.

فمن خلال خدمة تخزين الإكسوسومات الولادية، يمكن للأمهات الحوامل الاحتفاظ بهذه الإكسوسومات الثمينة المأخوذة أثناء الولادة. تحمل هذه الإكسوسومات التي تم جمعها, الوعد بالاستخدام المحتمل في علاجات الطب التجديدي للأم وأفراد العائلة الآخرين.

سارة الحج علي، الرئيس التنفيذي لشركة “سيل سيف أرايبيا”

صرحت سارة الحج علي، الرئيس التنفيذي لشركة “سيل سيف أرايبيا”، عن إدخال خدمة تخزين الإكسوسومات الولادية قائلة: “إن هذه الخطوة هي قفزة ثورية تعزز التزامنا بتقديم رعاية صحية فريدة ومبتكرة، وتمثل توسيعًا مهمًا في خدمات تخزين الخلايا الجذعية، حيث نهدف إلى استكشاف الإمكانيات الكاملة للطب التجديدي وتحسين مشهد الرعاية الصحية بشكل شامل للعائلات”.

عملية فصل واستخراج الإكسوسومات تتم بسلاسة ودون التدخل الجراحي. إنها تتضمن جمعًا للإكسوسومات من الحبل السري للطفل بعد الولادة، مما يضمن تجربة آمنة وخالية من الألم للأم والطفل على حد سواء. تخضع هذه الإكسوسومات لحفظ دقيق في بنك “سيل سيف أرايبيا” المتقدم، ملتزمة بأعلى معايير الجودة.

حالياً، تُشير العلاجات المبنية على الإكسوسومات إلى مجموعة من الحالات، بما في ذلك تجديد الجلد، وعلاج تساقط الشعر، وتقوية المفاصل والعظام، وتجديد الجهاز التناسلي الأنثوي، والمزيد.

وقد تعاونت “سيل سيف أرايبيا”CellSave Arabia مع معهد العلوم الحيوية الأول في الشرق الأوسط “معهد بايوساينس” الذي يعد من أكثر مراكز الخلايا الجذعية تقدما في العالم والذي يوفر أكثر علاجات الخلايا الجذعية تخصصاً والمشتقة من النسيج الدهني الخاص بالمريض لأي علاج يحتاجه.

قدمت الشراكة فرصة مبتكرة هي الأولى من نوعها لتوسيع علاجات أنسجة الحبل السري والخلايا الجذعية للمشيمة، و حلولاً تحويلية في مجال الطب التجديدي للنساء الحوامل لتخزين الخلايا الجذعية للحبل السري لأطفالهن الذين لا يزال عمرهم صفرًا، للعلاج بالخلايا الجذعية لأنفسهم ولأفراد أسرهم ، وعدم اقتصار استخدامها فقط للطفل المولود كما كان معروفا من قبل.



هدفت هذه الفرصة التي يمكن الانتفاع منها عند ولادة الطفل، إلى استعادة الأداء السليم للأعضاء والأنسجة التي تضررت بسبب الشيخوخة والصدمات والحالات المختلفة، بما في ذلك شيخوخة الجلد وتساقط الشعر وانقطاع الطمث المبكر وعدم القدرة على الانتصاب والأمراض الصعبة والمخاوف المتعلقة بأداء الجسم.

تحمل أنسجة الحبل السري والخلايا الجذعية المشيمية وعدًا كبيرًا في تطوير العلاجات الطبية. إن قدراتها التجددية غير العادية وقدرتها على التمايز إلى أنواع مختلفة من الخلايا تجعلها مثالية لتعزيز إصلاح الأنسجة وتجديدها. وقد بني التعاون علي استخدام هذه الصفات الرائعة لتقديم علاجات تحويلية.

تتميز أنسجة الحبل السري الذي يربط الطفل بأمه في الرحم بغناها بالخلايا الجذعية ذات عملية التجديد الفريدة جدا التي لا يمكن تعويضها. وتتمتع الخلايا الجذعية من أنسجة الحبل السري بمهارات مختلفة عن تلك الموجودة في دم الحبل السري المنتشرة في الداخل. يمكن للخلايا الجذعية لأنسجة الحبل السري أن تحل محل خلايا الجسم القديمة عن طريق استعادة الوظيفة الطبيعية للأعضاء أو الأنسجة المتضررة بسبب الشيخوخة أو المرض أو الإصابة. الخلايا الجذعية لدم الحبل السري (المكونة للدم) فعالة فقط في علاج العديد من اضطرابات الدم أو الاضطرابات اللمفاوية. هناك حاجة إلى العديد من الخلايا الجذعية للحبل للحصول على فعالية علاجية، أكثر مما يمكن عزله مباشرة من أنسجة الحبل السري. ومن خلال توسيع الخلايا في المختبر (مصنع الخلايا)، يستطيع علماء الأحياء توليد كميات كافية ضرورية للاستخدام العلاجي وعلاجات متعددة لدواعي مختلفة. ولذلك، فإن الحفاظ على أنسجة الحبل السري دون توفير استخراج الخلايا الجذعية وتوسيعها هو إجراء عديم الفائدة.

يمكن أيضًا استخدام الخلايا الجذعية الحبلية المخزنة بين أفراد الأسرة الذين يحتاجون إلى عملية زرع، لأنه، على عكس تلك الخاصة بدم الحبل السري، لا تحتوي هذه الخلايا على أي خطر مرتبط بالتوافق. بمجرد تخزينها في المختبر، لا تتقدم الخلايا الموسعة في العمر وتحتفظ بنفس جودة الخلايا الأصلية؛ والدليل هو أن طفلاً ولد من جنين مجمد لمدة 24 عامًا في المملكة المتحدة.



تعتبر ولادة طفل فرصة فريدة لجمع وتخزين الخلايا الجذعية لأنسجة الحبل السري التي يتم التخلص منها عادةً كنفايات طبية. وإذا أخذنا في الاعتبار الإمكانات العلاجية الهائلة لهذه الخلايا، فإن عدم الاحتفاظ بها يعد عملاً غير مسؤول. بعد الولادة، يمكن للمرأة أن تجد ميزة فورية في علاج علامات الحمل لعدة أشهر، على الرغم من أنها تظل متاحة للعديد من الخيارات الأخرى لاستخدامها في العديد من الأغراض الأخرى. يتم إجراء أكثر من 1500 تجربة سريرية باستخدام هذه الخلايا في جميع أنحاء العالم، وتم الانتهاء من أكثر من 500 منها بالفعل، مما يدل على السلامة والفعالية التي لا شك فيها في تحسين أداء الجسم، وعلاج الشيخوخة التنكسية للأنسجة مثل الجلد والعظام والغضاريف وفروة الرأس و أعضاء مثل الرئتين والمبيضين والأعضاء الجنسية. تنجح الخلايا الجذعية على وجه التحديد عندما تفشل الأدوية، أي في علاج الأمراض التنكسية أو الشيخوخة التي لا يمكن إدارتها من خلال علاج الأعراض فقط.

.يعد الحفاظ على الخلايا الجذعية للحبل السري استثمارًا مربحًا لأي عائلة لأنها تعالج الأضرار التنكسية الناجمة عن الشيخوخة أو المرض؛ لذلك، سيحتاج الجميع إلى الخلايا الجذعية للحبل السري عاجلاً أم آجلاً. لذلك جاء هذا التعاون والرؤية المشتركة لتسريع تقدم الطب التجديدي وتوفير حلول يسهل الوصول إليها للمرضى المحتاجين.

وقالت سارة الحج علي، الرئيس التنفيذي لشركة “سيل سيف أرايبيا”: “من خلال تسخير القوة الرائعة لأنسجة الحبل السري والخلايا الجذعية المشيمية، لدينا فرصة فريدة لإطلاق العنان لإمكانات غير عادية في استعادة الصحة والحيوية. وهذه الشراكة تجسد التزامنا الثابت لتقديم علاجات الخلايا الجذعية الآمنة والفعالة التي يمكن أن تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة مرضانا.”

وقد تم تعزيز التعاون بين الشركتين بشكل أكبر من خلال وجودهما في السوق لأكثر من 15 عامًا ، حيث أن جميع أنشطة توسيع الخلايا الجذعية ومعالجتها تلتزم بأعلى معايير الجودة والسلامة، بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية التي تضمن بيئة الإنتاج المعتمدة من GMP الجودة والجاهزية السريرية للخلايا الجذعية المقدمة للزراعة. حيث يتم استخدام إجراءات صارمة لمراقبة الجودة في كل مرحلة من مراحل توسيع الخلايا الجذعية لضمان الفعالية المثلى وسلامة المرضى.

مما يبشر بعصر جديد من الرعاية الصحية، يقدم للأفراد حلولاً مخصصة وفعالة لتعزيز رفاهيتهم ونوعية حياتهم بشكل عام.

وكشفت سيل سيف أرايبيا” عن خدمة تخزين إكسوسومات الولادة، موسِّعة خدماتها إلى ما وراء تخزين الخلايا الجذعية وتعد”سيل سيف أرايبيا”، أكبر بنك للخلايا الجذعية الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أعلنت مؤخرا أنها تقدم خدمة تخزين إكسوسومات الولادة كجزء من مجموعتها الشاملة من الخدمات الموجهة نحو تعزيز اطالة العمر. تغني هذه الخدمة عن أساليب مؤلمة في علاج عدة أمراض مثل التبرع المؤلم لعلاج الأمراض المزمنة.

تعد هذه الخطوة قفزة هامة في مجال العلوم الطبية وتسلط الضوء على الالتزام بتقديم حلاً متقدمًا يلبي احتياجات العائلات من حيث الرعاية الشاملة، ومرة أخرى تقدم “سيل سيف أرايبيا” ابتكارات جديدة وثورية في المنطقة بحسب بيان صحفي وصل اريبيان بزنس.

تعد الإكسوسومات حويصلات صغيرة خارج الخلية وهي جزء من الغشاء الخلوي للخلية، وتعمل بمثابة مرسال التواصل بين خلية وخلية أخرى عن طريق نقل المكونات الخلوية الحيوية إلى الخلايا المجاورة.

أظهرت الدراسات السريرية دورها المحتمل في تنظيم استجابات الجهاز المناعي، وتسهيل عمليات الشفاء، والسيطرة على نمو وتطوير الخلايا.

وحاليا تلقى الإكسوسومات اهتماماً متزايداً في مجالات العلاج المتنوعة خلال الفترة الأخيرة، نظراً للفوائد المحتملة التي تقدمها.

وقد قامت شركة “سيل سيف أرايبيا” بتوسيع نطاق تقديمها لهذه الخدمة المبتكرة، حيث أصبحت في مقدمة الشركات المبتكرة والتي تمكن العائلات من اختيارات واسعة في مجال الرعاية الصحية. من خلال خدمة تخزين الإكسوسومات الولادية، يمكن للأمهات الحوامل الاحتفاظ بهذه الإكسوسومات الثمينة المأخوذة أثناء الولادة. تحمل هذه الإكسوسومات التي تم جمعها، أملا بالاستخدام المفيد لاحقا في علاجات التجديد للأم وأفراد العائلة الآخرين، وصرحت سارة الحج علي، الرئيس التنفيذي لشركة “سيل سيف أرايبيا”، عن إدخال خدمة تخزين الإكسوسومات الولادية. قائلة: “إن هذه الخطوة هي قفزة ثورية تعزز التزامنا بتقديم رعاية صحية فريدة ومبتكرة، وتمثل توسيعًا مهمًا في خدمات تخزين الخلايا الجذعية، حيث نهدف إلى استكشاف الإمكانيات الكاملة للطب التجديدي وتحسين مشهد الرعاية الصحية بشكل شامل للعائلات”.

وتجري عملية فصل واستخراج الإكسوسومات بسلاسة ودون التدخل الجراحي. وتتضمن جمعًا لطيفًا للإكسوسومات من الحبل السري للطفل بعد الولادة، مما يضمن تجربة آمنة وخالية من الألم للأم والطفل على حد سواء. وتخضع هذه الإكسوسومات لحفظ دقيق في بنك “سيل سيف أرايبيا” المتقدم، ملتزمة بأعلى معايير الجودة. حالياً، وتُشير العلاجات المبنية على الإكسوسومات إلى مجموعة من الحالات، بما في ذلك تجديد الجلد، وعلاج تساقط الشعر، وتقوية المفاصل والعظام، وتجديد الجهاز التناسلي الأنثوي .