هل ستحكم الشركات الخاصة اقتصاد الغد؟

يبرز في تقرير جديد الصعود السريع لشركات الذكاء الاصطناعي، مع تصدر شركات مثل أوبن إيه آي وأنثروبيك وإكس إيه آي، المراكز العشرة الأولى في قائمة الشركات الخاصة الأعلى قيمة، مما يؤكد الاهتمام الكبير بهذا القطاع. ويوضح التقرير كيف أن رأس المال الخاص أصبح يمنح الشركات “الخاصة العملاقة” قوة وتأثيرًا كبيرين على الأسواق العالمية. هناك هيمنة أمريكية وصينية على الشركات الخاصة الأكثر قيمة في العالم مع إظهار التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية (31 شركة) والصين (8 شركات) تسيطران بشكل واضح على قائمة أغلى 50 شركة خاصة في العالم. 31 من أصل 50 شركة خاصة الأكثر قيمةً تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها. وتضم القائمة شركات عملاقة مثل سبيس إكس وبايت دانس، اللتين تتجاوز قيمتهما العديد من الشركات العامة الكبرى. وإلى جانب الذكاء الاصطناعي، يركز التقرير على قطاعات أخرى مزدهرة مثل التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية. ورغم أن دولًا أخرى مثل المملكة المتحدة وسنغافورة لديها بعض الشركات في القائمة، إلا أن الولايات المتحدة والصين هما المركز الرئيسي للابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية. كما يسلط تقرير ” الشركات الخاصة الخمسين الأعلى قيمة في العالم” الضوء على هذه الشركات استنادا لبيانات سي بي إنسايتس CB Insights وخلاصتها في مخطط رسومي من فيجيوال كابيتالست. تُعدّ الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، مثل OpenAI وAnthropic وxAI وSafe Superintelligence، من بين الشركات الأعلى قيمةً. وتضم القائمة 8 شركات صينية، منها ByteDance وXiaohongshu وDJI وYuanfudao، مما يُظهر حضورًا قويًا للصين في قطاع التكنولوجيا والأجهزة الاستهلاكية.

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