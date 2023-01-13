سامر باطر by سامر باطر

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هل ستتلاشى ثروة كاني ويست مع زواجه موظفة لديه تتشبه بـ كيم كارداشيان؟

سامر باطر by سامر باطر

فيما تكبد كاني ويست خسائر هائلة في ثروته وتكافح شركة أديداس للتخلص من منتجاتها التي تحمل اسم علامته التجارية Yeezys ، تفاجئ كثيرون من تقارير تزعم أنه تزوج من موظفة لديه تتشبه بطليقته كيم كارداشيانـ بطريقة لبسها و اسمها بيانكا سينسوري وتعمل مصممة في منتجات كاني ويست ذاتها منذ نوفمبر 2020.

من أغنى أمريكي أسود إلى الحضيض؟

كان كاني ويست أو كما يلقب، يي ، مليارديرًا لكن ثروته تراجعت بالتزامن مع سمعته. إنه لا يزال واحدًا من أغنى الموسيقيين في العالم ، لكن سلسلة التعليقات المعادية للسامية التي أدلى بها تسببت بخسارة نحو ثلاثة أرباع من صافي ثروته. وفي حال استمر في خطابه المسموم، فمن المرجح أن يخسر ما تبقى من ثروته.

و على الرغم من أن يي اكتسب ثروة غير عادية من موسيقاه ، إلا أن أكبر أرباحه جاءت من منتجاته التي باعها بتعاقد مع أديداس. بدأ مغني الراب في إنتاج أحذية رياضية Yeezy للشركة في عام 2015 ، وحققت المليارات وجعلته الموسيقي الأعلى أجرا وثاني أعلى المشاهير أجرا بعد كيل جينر

في عام 2020 ، أدرجت فوربس صافي ثروة يي بمليار دولار ، وهو ما اعترض عليه يي ، معلناً: “إنها 3.3 مليار دولار لأن لا أحد في فوربس يعرف كيف يحسب”. بحلول عام 2022 ، تضخمت ثروته المقدرة من قبل مجلة فوربس إلى ملياري دولار. سقوط كاني ويست جاء سريعا بعد تعليقات معادية للسامية وقال وقتها “لقد خسرت ملياري دولار في يوم واحد” ، ويوم 27 أكتوبر فسخت أديداس تعاقده معه شركة إلى جانب العديد من الشركات الأخرى.

قدرت مجلة فوربس أنه خسر 1.5 مليار دولار بسبب إنهاء عقد أديداس وحده. و قالت الشركة وقتها إن تصريحات يي Ye كانت “غير مقبولة وبغيضة وخطيرة ، وتنتهك قيم الشركة المتمثلة في التنوع والشمول والاحترام المتبادل والإنصاف” ، مما أدى إلى “إنهاء” إنتاج المنتجات التي تحمل علامة Yeezy وإيقاف جميع المدفوعات لـ Ye وشركاته “. توقعت Adidas خسارة ربع مليار دولار في عام 2022 نتيجة للانفصال ، لكن هذا لا يمثل شيئًا مقارنة بخسارة Ye. Yeezus في عام 2023 أكبر منتدى فرعي للموسيقى جاهز لحظر أي وجميع محتوى Kanye ا

اعتبارًا من 30 ديسمبر 2022 ، قدرت ثروة يي الصافية بـ 400.1 مليون دولار. في ظل غياب شركائه التجاريين المربحين ، فإن ثروة الشاب البالغ من العمر 45 عامًا تتكون من موسيقاه وأمواله وعقاراته و “القشط” من شركة سكايمز ، يظل عام 2023 علامة استفهام كبيرة بالنسبة لـ Ye ، ليس فقط فيما يتعلق بشؤونه المالية ، ولكن فيما يتعلق بسلامته العقلية ، ومحاولته الرئاسية ، ومكان وجوده. نحن مفتونون ومتوترون لاستقبال العام الجديد مع Ye الجديدة.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...