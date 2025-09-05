هل دقت سترايب آخر مسمار في نعش سويفت مع بلوكتشين تيمبو للمدفوعات ؟

فيما تُعالج منظومة سويفت (SWIFT) ​​حوالي 500 معاملة في الثانية صُممت سلسلة كتل تيمبو (Tempo) من سترايب (Stripe) التي أعلن عنها مؤخرا، لإنجاز أكثر من 100,000 معاملة في الثانية مما يُتيح تسوية المدفوعات فوراً على نطاق عالمي بدلا من الانتظار 5 أيام أحياناً كما هو حال نظام سويفت. وتتفوق سرعة وكفاءة تيمبو بشكل كبير على سويفت من خلال معالجة كميات هائلة من المعاملات فورًا مع تقليل التكاليف والتعقيدات المرتبطة بالمدفوعات عبر الحدود. يسمح هذا التصميم للشركات بإجراء تحويلات سريعة ومنخفضة الرسوم باستخدام العملات المستقرة، متجاوزًا بذلك زمن الوصول والرسوم المعتادة في معاملات سويفت. وبالتالي، تُقدم تيمبو بديلاً تحويليًا للبنية التحتية للمدفوعات العالمية مع قابلية للتوسع وسرعة لا تُضاهيها الأنظمة القديمة مثل سويفت. وأعلنت سترايب، عملاق التكنولوجيا المالية الذي تبلغ قيمتها 91.5 مليار دولار، عن شراكة مع بارادايم لمشاريع العملات المشفرة، تم من خلالها إطلاق تيمبو وهو نظام مدفوعات أقوى من سويفت وأسرع منه، وذلك خلال منظومة جديدة وهي سلسلة بلوكتشين من الطبقة الأولى مُصممة خصيصًا لإنجاز المدفوعات باستخدام العملات المستقرة. ووصفها الرئيس التنفيذي لشركة سترايب، باتريك كوليسون، بأنها “سلسلة بلوكتشين من الطبقة الأولى مُوجهة نحو المدفوعات”، وتسعى تيمبو إلى تغيير طريقة إدارة الخدمات المالية العالمية والشركات للمدفوعات، وكشوف الرواتب، والتحويلات النقدية، وغيرها من التحويلات المالية. بخلاف سلاسل الكتل التقليدية، تُولي تيمبو الأولوية للميزات الأساسية لأنظمة الدفع، بما في ذلك معدل إنتاجية مرتفع للمعاملات يتجاوز 10,000 معاملة في الثانية، وزمن وصول منخفض، وإمكانية التسوية بالعملات المستقرة بدلاً من رموز العملات المشفرة المتقلبة. يُلبي هذا التركيز الطلب المتزايد من الشركات على بنية تحتية موثوقة وقابلة للتطوير لسلاسل الكتل أي البلوكتشين، وهو مُحسّنة للأنشطة المالية واسعة النطاق، على عكس سلاسل الكتل التي صممت أساسًا للتداول بالمضاربات و التمويل اللامركزي. لن تحتوي سلسلة الكتل على رمز أصلي، حيث تُدفع رسوم المعاملات مباشرةً بالعملات المستقرة، مما يضمن تكاليف متوقعة دون التعرض لمخاطر لتقلبات الأسعار. كما ستُقدم تيمبو بصورة آلية، صانع سوق مدمج لدعم استخدام العديد من العملات المستقرة بشكل محايد.

