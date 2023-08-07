علق أستاذ المناخ السعودي بجامعة القصيم “سابقاً”، عبدالله المسند على سؤال مفاده ” هل دخول سهيل يعتبر نهاية الحر وبداية الاعتدال؟”.

وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على “X”تويتر سابقا”: ‏بعض الناس يعتبر دخول سهيل في 24 أغسطس نهاية الحر وبداية الاعتدال؛ بل بعضهم يوحي للسامع أن دخول نوء سهيل يتزامن مع تغير الأجواء 180 درجة بالضبط، كما تدخل الغرفة الحارة ثم تفتح المكيف البارد وهذا لا يقع في الطبيعية.

وتابع بحسب “المرصد”: بل إن أول نجمين من سهيل (الطرف والجبهة) نحو 26 يوماً، وربما أطول عادة تكون الأجواء حارة، ونسبة الرطوبة الجوية على السواحل مرتفعة.

وهذه الأجواء يسميها الأوائل بوعكات سهيل، والاعتدال المحسوس لا يقع إلا في نهاية شهر سبتمبر وبشكل تدريجي.

بعض الناس يعتبر دخول #سهيل في 24 #أغسطس

نهاية الحر وبداية الاعتدال‼️

بل بعضهم يوحي للسامع أن دخول نوء سهيل يتزامن مع تغير الأجواء 180 درجة‼️

بالضبط كما تدخل الغرفة الحارة ثم تفتح المكيف البارد‼️

وهذا لا يقع في الطبيعية.



بل إن أول نجمين من سهيل (الطرف والجبهة) نحو 26 يوماً، وربما… pic.twitter.com/4XWbMVSz39 — أ.د. عبدالله ‌المسند (@ALMISNID) August 5, 2023