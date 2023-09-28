هل حان الوقت لإطلاق محمد العبار لـ صندوق عقاري؟

يقول مؤسس إعمار إن قطاع العقارات منحه كل شيء، فما هو أفضل من رد الجميل بإطلاق صندوق عقاري من جانبه؟

أنيل بويريل

حسنا، لعله من المبكر إطلاق توقعات للسنة الجديدة لكنني سأعاند العادة وأطلق توقعا جريئا اليوم وليس غدا، محمد العبار، أشهر مطور عقاري معروف في المنطقة يقوم بما كنا ننتظره منه منذ 28 سنة، أي إطلاق صندوقه العقاري الخاص.

آن الأوان له أليس كذلك؟

حين جمع 300 مليون دولار في ليلة واحدة لصندوق استثماري سنة 1995، كان العالم والعبار نفسه في مكان آخر. فلم يسبق لـأحد وقتها أن سمع باسم محمد العبار، وكان موظف حكومي بلا اي خبرة في العقارات. ووقتها أيضا لم يكن أحد قد سمع بشركة إعمار التي لم تكن قد تأسست إلا بعد سنتين منذ ذلك الوقت.

وكان على أدريان سميث، العقل المفكر بتصميم برج خليفة، أن يؤسس الشركة الهندسية التي ستصمم البرج. لم تكن هناك هواتف أيفون ولا شبكات اجتماعية ولا أي ازدهار في القطاع العقاري.

وبعد 28 عاما (شهدت 15 طرازا من هواتف أيفون) لم تعد دبي ولا المنطقة أو العالم ولا العبار نفسه، كما في الحال السابقة لشدة الاختلاف الهائل الذي حصل.

نجحت إعمار في ترسيخ تاريخ القطاع العقاري بمشاريع من مرسى دبي حتى داون تاون دبي، فيما أحدث مشروع العبار العملاق في إيجل هيلز تحولات هائلة في 9 دول، فمشروع اليخوت الهائل في ألبانيا بقيمة 2.5 مليار دولار، وجزيرة رمحان بقيمة 3.5 مليار دولار هي بالطبع محطات فارقة.

ما لم يتبدل هو حقيقة أن العبار لم يطلق صندوق عقاري آخر. وبالنظر إلى المشاريع الدولية التي يتضطلع بها خاصة في أوروبا الشرقية ومصر، قد يكون الوقت المثالي هو الآن للقيام بذلك.

لا ينقص ذلك عدد المستثمرين المتحمسين الراغبين في استثمار أموالهم في القطاع العقاري. إذا تمكن من جمع 300 مليون دولار في المرة الأخيرة، فإن تجاوز علامة المليار دولار يجب أن يكون أمرا غاية في السهولة. ولكن الوقت الملائم للقيام بذلك هو الآن.

تظهر أحدث الأرقام أن سوق العقارات في أوروبا تبلغ قيمته الآن 160 تريليون دولار (نعم، تريليون دولار وليس مليار دولار). ومن المتوقع أن تظهر معدلات نمو سنوية تبلغ 3.41%، لتصل إلى ما يقرب من 190 تريليون دولار بحلول عام 2028. وتبلغ قيمة السوق في الصين (بلغنا أن العبار يقضي الكثير من الوقت هناك) 130 تريليون دولار. وبالقرب من موطن العبار (في سوق أقل تطورًا بكثير)، تصبح الأرقام مذهلة حقًا. وصل متوسط سعر مبيعات العقارات في دبي إلى 3,291,555 درهم إماراتي (897 ألف دولار) في أغسطس 2023.

وذلك يمثل زيادة سنوية بنسبة 52 بالمائة من 2,167,206 درهم إماراتي (591 ألف دولار) في أغسطس 2022، وفقًا لأحدث الأرقام من السوب والسوب (Allsopp & Allsopp).

لا يظهر الزخم العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة أي علامة على التراجع، لكن المستثمرين الأذكياء يتطلعون أيضًا إلى الساحة الدولية عن كثب. ما ينقصنا هو صندوق جديد مثير – يقوده شخص يتمتع بسجل حافل في اختيارات رابحة بانتظام – المشاريع والأشخاص والمنتجات المناسبة.

المفارقة هنا هي أن العبار كان يتحسر في كثير من الأحيان على عدم وجود قصص نجاح محلية تمكنه من الظهور على الساحة العالمية. إذًا، ما هو أفضل من النجاح المحلي؟

فهل سيفعل ذلك؟

سُئل العبار هذا السؤال بالذات خلال مقابلة مع أريبيان بزنس العام الماضي، فأجاب أن تركيزه التالي سيكون “رد الجميل للقطاع الذي منحني الكثير”.

حسنًا… ما الذي يمكن أن يكون أفضل من إنشاء صندوق خاص به وفتحه أمام مستثمرين آخرين؟