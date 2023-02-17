نقلت وكالات الانباء خبر جمع الأتراك خلال سبع ساعات ضمن حملة “تركيا قلب واحد” ما يزيد عن 6 مليارات دولار، وهو أمر طيب، لكن الرقم يثير تساؤلات عديدة، فمثلا، تمنى كثيرون لو قامت الدول العربية بأمر مشابه لمساعدة دول عربية أخرى مثل العراق أو مصر أو لبنان أو سوريا أو الأردن، أو أي دولة عربية أخرى حين تصاب بكارثة مماثلة لا سمح الله، فهل تسمح الولايات المتحدة بذلك أصلا؟ وأوعزت الولايات المتحدة للمعارضة السورية التي تدعمها بعرقلة مرور المساعدات أو سلبها كي لا تسجل الحكومة السورية مكاسب من وراء الأزمة!

ويبرز ما جرى في حملة تركيا قلب واحد هو إعلان محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو أن البنك سيتبرع بـ30 مليار ليرة. ويعادل هذا المبلغ ربع الأموال التي جمعت خلال الحملة، إلى جانب بنك الزراعة الذي تبرع بـ20 مليار ليرة، ووقف بنك، وهذه كلها بنوك حكومية. كما تبرعت شركات كبرى ومصارف -بينها بنك “زراعات” الحكومي؛ أكبر مصرف تركي من حيث حجم الأصول- بما يعادل نحو مليار دولار. وشملت قائمة المتبرعين شركتي تُركسيل وتُرك تيليكوم للاتصالات، والخطوط الجوية التركية، وبورصة إسطنبول.

حملة “تركيا قلب واحد”

775 محطة تلفزيونية وإذاعية

شاركت بالحملة كل من تركيا وأذربيجان وقبرص التركية

بث مباشر للحملة المشتركة عبر عدة أقنية تلفزيونية

جمعت التبرعات على مدار 7 ساعات