محمد علي by محمد علي

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هل توقف النفط الليبي بعد إعصار دانيال؟.. رد رسمي

محمد علي by محمد علي
النفط في ليبيا

تعيش ليبيا على وقع الآثار الكارثية التي خلفها إعصار دانيال، بعدما تسبب في فيضانات مميتة أودت بحياة الآلاف ما بين قتلى ومصابين ومفقودين.

ومع ارتفاع سعر النفط عالميا، ربط البعض بين إعصار دانيال وتوقف ضخ النفط الليبي، وعزز ذلك تصريحات آموس هوكستين، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن للطاقة، الذي قال في وقت سابق إن الكارثة تسببت في حدوث بعض التخفيضات في الإنتاج.

لكن المؤسسة الوطنية للنفط، أكدت أنه لم يحدث أي انقطاع في إنتاج ليبيا من النفط.

وقال فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في مقابلة مع بلومبرج، إن موانئ تصدير النفط الواقعة شرق البلاد لم تتضرر من العاصفة، وتعمل بشكل طبيعي.

وأغلقت ليبيا موانئ التصدير الواقعة شرق البلاد خلال إعصار دانيال نهاية الأسبوع الماضي، وأعادت فتحها يوم الثلاثاء، وقالت المؤسسة الوطنية للنفط حينها إن إنتاج الخام يبلغ 1.2 مليون برميل يومياً.

من جهتها، قالت شركة “إيني” الإيطالية إن الفيضانات لم تؤثر على عملياتها في ليبيا.

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