هل تهدد السابقة القضائية من محكمة العدل الدولية منتجي النفط والفحم؟

أستكشف تقرير لوكالة أ ف ب العواقب المحتملة على قطاع الوقود الإحفوري من النفط والفحم مشيراً إلى أن الحكم التاريخي بشأن المناخ الصادر عن أعلى محكمة في العالم الأربعاء سيجعل أنشطة النفط والغاز أكثر تعقيدا من الناحية القانونية، وفق ما يؤكد خبراء في القطاع. وأصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيًا استشاريًا تاريخيًا يؤكد على الالتزام القانوني للدول بمعالجة تهديد الاحترار العالمي. واعتبرت المحكمة أن تقاعس أي دولة عن اتخاذ تدابير مناسبة لحماية المناخ، خاصة فيما يتعلق بإنتاج أو استخدام الوقود الأحفوري أو منح تصاريح التنقيب أو الدعم له، قد يشكل فعلًا غير مشروع دوليًا. ويحمل ذلك عواقب واسعة النطاق على قطاع الوقود الأحفوري على الرغم من أن آراء محكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونيًا، إلا أنها تحمل وزنًا قانونيًا كبيرًا وتقدم تفسيرًا مؤثرًا للقانون الدولي. يؤكد الخبراء أن هذا الرأي سيجعل الأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز أكثر تعقيدًا من الناحية القانونية ويفتح الباب أمام زيادة الدعاوى القضائية، ويتوقع أن تعتمد المحاكم الوطنية والدولية هذه الخلاصة، مما سيزيد من الدعاوى القضائية ضد منتجي الوقود الأحفوري. ورغم أنه يمكن للشركات والدول المنتجة تجاهل هذا الرأي، فإن ذلك يعرضهم لمخاطر قانونية كبيرة ويفتح الباب أمام المزيد من التقاضي.كما يمكن استخدام هذا الرأي لمعارضة توسيع مناجم الفحم أو الطعن في التصاريح الممنوحة لمشاريع الوقود الأحفوري الجديدة. يشمل التأثير أي مكان تقريبًا يمكن فيه دمج القانون الدولي في الإطار القانوني الوطني، مما قد يجبر القضاة في دول مثل فرنسا والأرجنتين وهولندا على مراعاة رأي المحكمة في القضايا المرفوعة ضد شركات النفط. ويؤكد الخبراء أن المحكمة “تخطت التوقعات” بتسليط الضوء على مسؤولية الحكومات عن التلوث الناتج عن شركات النفط والغاز العاملة تحت ولايتها القضائية. سيتعين على الدول أن تكون أكثر حذرًا في منح التصاريح واعتماد السياسات العامة للوقود الأحفوري لتجنب المساءلة المستقبلية. وقد يفتح هذا الرأي الباب أمام الدول الصغيرة لطلب تعويضات من كبار الملوثين أمام المحاكم الدولية. كما يوفر دعمًا جديدًا للدول التي قد تواجه تهديدات قانونية من شركات النفط بسبب تغيير سياساتها المناخية. وسيجعل هذا الرأي من الصعب على أي شركة صناعية الادعاء بأن لديها “توقعًا مشروعًا بتشغيل مشروع وقود أحفوري دون عوائق”. يأتي ذلك بعد أصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، رأياً استشارياً تاريخياً أقرت فيه بأن الدول المتضررة من تغير المناخ قد تكون مؤهلة للحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن ارتفاع درجات الحرارة العالمية.

للاطلاع على أحدث الأخبار و أخبار الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب والتي يتم تحديثها يوميا