هل تنجح الهند اليوم وتدخل التاريخ بهبوط مركبتها على سطح القمر بعد الفشل الروسي؟

أعلنت الهند إن مركبتها الفضائية المتجهة إلى القمر والمقرر أن تهبط اليوم، تعمل “على أكمل وجه” وهي في طريقها للهبوط على القطب الجنوبي للقمر اي الجانب المظلم منه، لتصبح رابع دولة تنجح في ذلك بعد كل من روسيا والولايات المتحدة والصين،

وأطلقت الهند، في منتصف يوليو الماضي، مركبة غير مأهولة لتحط على سطح القمر في الجانب المظلم منه و انطلق حينها الصاروخ “شاندريان-3” من سريهاريكوتا في ولاية أندرا براديش الجنوبية، وسط تصفيق الآف الشغوفين بالفضاء.

يأتي ذلك بعد أن تحطمت الأسبوع الماضي على سطح القمر مركبة روسية بعد أن فقد الاتصال بها. وقالت وكالة الفضاء الروسية إن مركبة لونا 25 الفضائية اصطدمت بالقمر وفُقد الاتصال بها، وقالت الوكالة إنه وفقا للحسابات الأولية، تحولت المركبة الفضائية “لونا-25” إلى خارج المدار، واصطدمت بالقمر.

Chandrayaan-3 Mission:

All set to initiate the Automatic Landing Sequence (ALS).

Awaiting the arrival of Lander Module (LM) at the designated point, around 17:44 Hrs. IST.



Upon receiving the ALS command, the LM activates the throttleable engines for powered descent.

The… pic.twitter.com/x59DskcKUV — ISRO (@isro) August 23, 2023