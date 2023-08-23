سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

هل تنجح الهند اليوم وتدخل التاريخ بهبوط مركبتها على سطح القمر بعد الفشل الروسي؟

سامر باطر by سامر باطر

أعلنت الهند إن مركبتها الفضائية المتجهة إلى القمر والمقرر أن تهبط اليوم، تعمل “على أكمل وجه” وهي في طريقها للهبوط على القطب الجنوبي للقمر اي الجانب المظلم منه، لتصبح رابع دولة تنجح في ذلك بعد كل من روسيا والولايات المتحدة والصين،

وأطلقت الهند، في منتصف يوليو الماضي، مركبة غير مأهولة لتحط على سطح القمر في الجانب المظلم منه و انطلق حينها الصاروخ “شاندريان-3” من سريهاريكوتا في ولاية أندرا براديش الجنوبية، وسط تصفيق الآف الشغوفين بالفضاء.

يأتي ذلك بعد أن تحطمت الأسبوع الماضي على سطح القمر مركبة روسية بعد أن فقد الاتصال بها. وقالت وكالة الفضاء الروسية إن مركبة لونا 25 الفضائية اصطدمت بالقمر وفُقد الاتصال بها، وقالت الوكالة إنه وفقا للحسابات الأولية، تحولت المركبة الفضائية “لونا-25” إلى خارج المدار، واصطدمت بالقمر.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...