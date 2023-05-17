هل تنتهي صفقة مانشستر يونايتد اليوم؟

رفع القطري الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قيمة عرضه لشراء نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي من عائلة غلايزر الأميركية.

وأفاد مصدر قريب من ملف الاستحواذ لوكالة “فرانس برس”، أن الشيخ القطري قدم عرضاً خيالياً في مقابل الاستحواذ على 100% من النادي الإنكليزي، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير صحافية أنه سيتم الإعلان عن بيع النادي من عدمه، مساء اليوم الأربعاء.

ويخوض الشيخ جاسم حرب مزايدة مع الملياردير البريطاني جيم راتكليف، بعدما برزا كمنافسين رئيسيين لشراء “الشياطين الحمر”.

وبدا أن راتكليف في الطليعة مع انتهاء الجولة الثالثة من تقديم العروض الشهر الماضي. وضع مالك شركة إينيوس للبتروكيماويات تقييماً أعلى للنادي الذي يبحث عن شراء أغلبية حصصه، حسب ما ذكرت تقارير.

هذه الخطوة ستسمح لرئيسي النادي أفرام وجويل غلايزر الحفاظ على حصة في النادي، في خطوة لا يحبّذها أبداً مشجعو يونايتد.

ووفقاً لوكالة “بلومبرغ” ارتفع سهم يونايتد بنسبة 9.7 % إلى 20.80 دولاراً اعتبارا من الساعة 5:20 صباحاً بتوقيت نيويورك، حيث تم إدراجه.

وكانت القيمة السوقية لمانشستر يونايتد بلغت 3.1 مليار دولار في ختام التداول يوم الثلاثاء.

من جانبها، قالت صحيفة “التايمز” إن الشيخ جاسم، نجل رئيس الوزراء القطري السابق، قدم عرضا يقترب من 6 مليارات جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصدر أن العرض يتضمن سداد ديون النادي بقيمة 536 مليون، وإعادة تطوير مقر التدريبات، وتحسن وتطوير أولد ترافورد، وإبرام صفقات جديدة.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن أي بيع ليونايتد سيتجاوز على الأرجح أكبر صفقة رياضية تمت حتى الآن، وذلك مقابل 5.2 مليار دولار، بما في ذلك الديون والاستثمارات المدفوعة لشراء نادي تشيلسي.