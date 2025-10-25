هل تنتخب نيويورك ذات الغالبية اليهودية ممداني المرشح المسلم المدافع عن غزة؟

هل تدفع الأغلبية اليهودية المرشح المسلم زهران ممداني إلى منصب عمدة المدينة في نيويورك رغم إدانته لـ ‘حرب الإبادة الجماعية’ في غزة؟ هذا ما سيجيب عليه سباق عمدة نيويورك الذي انطلق اليوم مع بدأ التصويت الشخصي المبكر اليوم السبت في انتخابات عمدة مدينة نيويورك وسط ترقب واسع طوال الأيام الـ11 القادمة. لكن السباق يكتسب طابعاً استثنائياً يتجاوز الوعود الاجتماعية ليدخل في صميم القضايا الجيوسياسية والهوية الدينية. المرشح الديمقراطي الاشتراكي زهير ممداني، الذي يتصدر استطلاعات الرأي بوعود جريئة مثل توفير رعاية أطفال شاملة وحافلات مجانية، يجد نفسه في مواجهة شرسة ومفارقة ديموغرافية وسياسية عميقة. فممداني، الذي قد يصبح أول عمدة مسلم للمدينة، أثار عاصفة من الجدل بتصريحاته النارية التي تصف الحرب الإسرائيلية على غزة بـ “الإبادة الجماعية”. هذا الموقف الحاد يضعه في اصطدام مباشر مع النسيج الديموغرافي للمدينة، التي تُعتبر أكبر مركز للحياة اليهودية في العالم خارج دولة إسرائيل، حيث يبلغ عدد سكانها اليهود ما يزيد على مليون نسمة وتشكل عاصمة مؤسسية وثقافية للجالية الأمريكية بأسرها. وقد استغل منافسه المستقل، المحافظ السابق أندرو كوومو، هذا الانقسام للهجوم على ممداني، واصفاً موقفه من إسرائيل بأنه “غير مسؤول”. لكن ممداني رد بقوة، واصفاً الهجمات ضده بأنها “عنصرية ولا أساس لها من الصحة”، وربط معاناته كمسلم يتوقع “الإهانة” في نيويورك بمعاناة العديد من سكان المدينة الآخرين. يعد صعود مرشح اشتراكي مسلم، يتبنى خطاباً مناهضاً بشكل علني للإجراءات الإسرائيلية، وتصدره لسباق العمدة في مدينة تُعرف بـ “عاصمة العالم اليهودية الثانية” (خارج إسرائيل) اختباراً فريداً لمدى تحول المشهد السياسي في نيويورك، ويحدد ليس فقط اتجاه الحزب الديمقراطي بل العلاقة بين الهوية والدين والقضايا العالمية في قلب السياسة الأمريكية المحلية.

