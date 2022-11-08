هل تم التوصل أخيرا إلى اكتشاف قبر كليوباترا مع الكشف عن نفق في الإسكندرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن اكتشاف البعثة الأثرية المصرية الدومينيكية بجامعة سان دومينجو نفقا صخريا عميقا تحت الأرض في منطقة “مبعد تابوزيريس ماجنا” غرب الإسكندرية في مصر، النفق يمتد على أكثر من 1300 متر، ويرجح أنه يقود إلى قبر الملكة كيلوباترا، وكانت العملية تجري في إطار عملية البحث عن مقبرة الملكة كليوباترا المفقودة منذ زمن طويل.

نفق إعجاز هندسي

تقول الدكتورة كاثلين مارتينيز، رئيسة البعثة إن النفق الذي وُصف بأنه “معجزة هندسية”، منحوت في الصخر ويمتد على أكثر من 1300 متر، ويبلغ ارتفاعه حوالي مترين.

اكتشافات أخرى

تقول رئيسة البعثة إنه جرى العثور بالقرب من معبد تابوزيريس على أشياء أخرى تعود للعصور القديمة مثل كل من:

العثور على رأسين مصنوعين من الالبستر، إحداهما لشخص من العصر البطلمي، والآخر من المرجح أنه تمثال لأبو الهول.

الكشف عن جزء من النفق غارق تحت مياه البحر المتوسط.

العثور على عدد من الأواني الفخارية والجرار الخزفية تحت الرواسب الطينية.

العثور على كتلة مستطيلة الحجم من الحجر الجيري.

نجحت البعثة الأثرية المصرية الدومينيكانية التابعة لجامعة سان دومينجو، في الكشف عن نفق منحوت في الصخر على عمق حوالي 13 متر تحت سطح الأرض وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري للبعثة بمنطقة معبد تابوزيريس ماجنا غرب الإسكندرية. pic.twitter.com/vwOFRDno9q — Ministry of Tourism and Antiquities (@TourismandAntiq) November 4, 2022

البعثة أشارت إلى أنه باستكمال أعمال الحفائر فقد أظهرت العديد من الشواهد الأثرية أنه يوجد جزء من أساسات معبد تابوزيريس ماجنا مغمورة تحت الماء، والذي يتوقع غرقه بسبب الزلازل التي ضربت الساحل المصري بين عامي 320 و 1303 ميلادية. وتابوزيريس تعني قبر أوزوريس، وهي مدينة أسسها الفرعون بطليموس الثاني فيلادلفوس بين 280 و 270 قبل الميلاد، في أقصى غرب الإسكندرية بين بحيرة مريوط والساحل الشمالي لمصر.