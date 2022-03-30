هل تلتهم الحكومة الرقمية الوظائف؟

يجيب ريموند خوري، شريك ومسؤول قطاع إدارة التكنولوجيا والابتكار في “آرثر دي ليتل الشرق الاوسط” عن استفسارات أريبيان بزنس حول الوظائف مع التحول الرقمي و استراتيجيات الابتكار لدى مؤسسات القطاع الخاص والقطاع الحكومي في الحكومة الرقمية

ما الذي يمكن للحكومات أن تقوم به لتحقق توازن بين التحول الرقمي وتوفير الوظائف بنفس الوقت؟

تحتاح الحكومات لكي تتمكن من تحقيق نجاحات مستدامة من جهود ومبادرات التحول الرقمي إلى امتلاك القدرات والأدوات الرقمية المناسبة سواءً بين كوادر موظفيها أو موظفي الشركات الخاصة التي تدعمها في تنفيذ خطط واستراتيجيات التحول أو إدارة العمليات الخارجية المناطة بالجهات الحكومية. لذلك يأتي مع التحول الرقمي تطوير المهارات الرقمية لتلبية حاجات سوق عمل كبير سينمو بمرور الوقت ويظل دائمًا في حاجة إلى مواهب جديدة. ومن المهم أيضاً الإشارة إلى أن عمليات التحول الرقمي ستخلق وظائف جديدة لكل من القطاعين العام والخاص بما في ذلك الوظائف الفنية وتحليلات البيانات ووظائف خدمة العملاء العامة ووظائف قياس رضا العملاء عن الخدمات المقدمة.

وستسهم الحلول التكنولوجية الرقمية وتحليلات البيانات في تعزيز جودة وكفاءة العاملين في هذه الوظائف، ما يجعلهم أكثر إنتاجية واتساقاً في الوفاء بمسؤولياتهم. كما توفر هذه الحلول للموظفين مزيداً من فرص التعلم والتطوير، ما يتيح لهم التقدم والنمو في مجالاتهم وأدوراهم الوظيفية، ويفسح المجال بالتالي لمزيد من الباحثين عن عمل لشغل الوظائف في المستويات المبتدئة. لذلك من حيث الجوهر، فإن التحولات الرقمية في الحكومات لا تحدث تحولات في نماذج الأعمال وطرق تقديم الخدمات فحسب، بل أيضاً في فرص العمل الجديدة المتاحة في كل من القطاعين العام والخاص – ما يساهم في إنشاء سوق عمل حقيقية تتماشى مع متطلبات الاقتصاد الرقمي.

كيف تصف مشهد التحول الرقمي في المنطقة وفي المملكة العربية السعودية حاليا؟

منذ منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شرعت الحكومات الإقليمية في تحولات إلكترونية شكلت نقطة تحول حقيقية نحو المستقبل الرقمي، وتطورت التحولات الإلكترونية على مدار السنوات الخمس الماضية لتصبح تحولات رقمية ملموسة بدأنا برؤية نتائجها على أرض الواقع، حيث لم تكتف الحكومات في رحلات التحول الجديدة هذه برقمنة عملياتها وخدماتها (وهي أساس التحولات الإلكترونية)، بل عملت أيضاً على تغيير نماذج أعمالها بشكل جذري لتصبح ليس فقط مؤسسات رقمية وإنما أيضاً محركات للمنظومات الرقمية (وهي أساس التحولات الرقمية). وبهدف مواكبة التوجهات والخطط الاستراتيجية للتحول الرقمي، أنشأت الحكومات هيئات وجهات حكومية مسؤولة عن متابعة المبادرات الرقمية، والتي مهدت الطريق لمشاركة جميع الجهات الحكومية والشركات الرقمية في القطاع الخاص، والتي يمكنها المساهمة في توفير الحلول والأدوات والقدرات المطلوبة لمتابعة جهود التحول الرقمي. وقد تم تعزيز جهود هذه الهيئات والجهات الرقمية من خلال مؤسسات البيانات والذكاء الاصطناعي لوضع استراتيجيات وإدارة الاستخدام الذكي للمجموعات الوفيرة من البيانات التي تقدمها الجهات الحكومية أو يتم تجميعها من خلالها، ما يساعد الحكومات على اتخاذ قرارات مستنيرة مدعومة بالبيانات بالإضافة إلى تقديم خدمات بطريقة استباقية وأكثر ذكاءً (وهي أساس الحكومات الذكية).

وفي هذا السياق، قطعت المملكة العربية السعودية أشواطاً كبيرة في رحلتها نحو رقمنة خدماتها ومنظوماتها الحكومية، مع أساس واضح تم إنشاؤه من خلال برنامجها الحكومي الإلكتروني الأول “يُسر”، ومؤخراً من خلال هيئة الحكومة الرقمية (DGA)، والتي جرى تعزيز عملياتها من خلال إنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا). وتعمل هيئة الحكومة الرقمية في المملكة على تحديد الاتجاهات الرقمية الاستراتيجية والمبادئ التوجيهية التي ينبغي أن تتبعها جميع الجهات الحكومية السعودية، بينما تعمل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي على تطوير استراتيجيات متقدمة لتسخير قوة الذكاء الاصطناعي والبيانات مع هياكل إدارة وحوكمة واضحة ليتم تنفيذها من جانب الجهات الحكومية، ومن خلال هذه الجهود، فإن المملكة العربية السعودي على المسار الصحيح في رحلة التحول الكامل نحو عصر الحكومة الرقمية. وكانت المملكة العربية السعودية قد احتلت المرتبة الأولى في مجال توافر الخدمات الرقمية وتطورها، وفقاً لمؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والمتنقلة (GEMS)، الذي تصدره سنوياً لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) منذ عام 2019. ويغطي المؤشر 20 دولة إقليمية. كما لعبت المملكة دوراً رئيساً في تعزيز التعاون مع دول مجموعة العشرين على صعيد تعزيز التحول الرقمي من خلال تشكيل العديد من مجموعات العمل. ويشكل التعلم من أفضل الممارسات المتبعة في البلدان الأخرى أو على الأقل التعلم من الدروس المستفادة حافزاً حقيقياً نحو تحقيق مزيدٍ من الإنجازات الحكومية الرقمية.

ما هي أكثر القطاعات استفادة من عمليات التحول الرقمي لجانب الكفاءة والأداء؟

تعود عمليات التحول الرقمي التي تقودها الحكومات وتشرف عليها بفوائدة متعددة على جميع القطاعات، وعلى وجه الخصوص، تحقق قطاعات الخدمات مثل القطاع العام والرعاية الصحية والتجزئة والخدمات المالية والاتصالات والنقل والسياحة، الاستفادة القصوى من عمليات التحول الرقمية. وتسهم التقنيات الحديثة والحلول الرقمية وتحليلات البيانات في تحسين ليس فقط نماذج تقديم الخدمات عبر هذه القطاعات فحسب، بل أيضاً في تحويل نماذج أعمالها لتصبح معتمدة بشكل أكبر على منصات أو منظومات متكاملة يمكن لأصحاب المصلحة الآخرين في القطاع الانضمام إليها والمساهمة فيها من أجل تحقيق قيمة إضافية مختلفة. وستتطلب هذه التغييرات في النماذج تطوير مجموعات جديدة من المهارات ورعايتها، ما يؤدي إلى مستويات أعلى من الأداء والإنتاجية والتميّز في الخدمة. وفي سياق المدن الذكية، تستفيد قطاعات مثل العقارات والبنية التحتية أيضاً من عمليات التحول الرقمي. وستصبح المباني أو المنازل الذكية، بالإضافة إلى البنية التحتية للشوارع والطرق السريعة المدعومة بأجهزة الاستشعار متاحة بشكل كبير، وسيتم من خلالها خلق المزيد من البيئات الحضرية الملائمة لجودة الحياة والاستدامة مع توفر عمليات وإجراءات صيانة أكثر فعالية.

كيف يمكن أن يُساهم التحول الرقمي في تعزيز الكفاءات المحلية على إنجاز الأهداف المستقبلية ومواكبة متطلباتها؟

في الواقع لن تنجح أي عملية تحول رقمي دون التطوير المستمر للقدرات المحلية واكتساب المهارات والخبرات المطلوبة سواء كانت خبرات تقنية أو تلك المتعلقة بالأعمال. وتساعد مثل هذه القدرات المتطورة والمعززة على نحو مستمر في تحقيق المزيد من التقدم على صعيد الرؤى والأهداف المستقبلية، فضلاً عن المساهمة في تطوير هذه الرؤى لتصبح أهدافاً متجددة باستمرار مع ظهور المزيد من الحلول والتقنيات الرقمية المبتكرة وتحليلات البيانات. ومن خلال استشراف مستقبل التقنيات الرقمية الواعدة على مدى 15 إلى 25 عاماً القادمة، تبرز أهمية الحاجة إلى تحديد مجموعات المهارات المتطورة التي ينبغي التركيز عليها لتساعدنا في تبني واعتماد هذه المنتجات والحلول الرقمية التي تلبي متطلبات المستقبل. لذلك تتطلب رحلات التحول الرقمي مجموعات مهارات محلية متطورة بشكل دائم وتتناسب مع احتياجات البلدان ورؤاها الاستراتيجية، وبالتالي تصبح هذه الرحلات محركات لإحداث التغيير على نحو مستمر في مجالات التعليم التقني والتجاري والمهني على جميع المستويات. وستصبح مناهج اليوم قديمة إذا لم يتم إعادة النظر فيها، وتحسينها باستمرار لمواكبة العالم الرقمي المتطور بسرعة. وتجدر الإشارة كذلك إلى أنه من خلال مجموعات المهارات المحلية التي تتطور باستمرار، يوفر التحول الرقمي في حد ذاته الأدوات اللازمة (المنتجات أو الحلول) لهذه الكفاءات لتحقيق الرؤى والأهداف المستقبلية بشكل مثمر وفعّال، مع الحرص على مواكبة التحولات والتطورات والتعامل مع المتطلبات المتغيرة خلال الرحلة.

هل ترى أن هناك تفاوتاً كبيراً بين دول المنطقة من ناحية الاستفادة من عمليات التحول الرقمي؟

بغض النظر عن المناطق والحدود الجغرافية، يمكن لأي شخص أن يلاحظ دائماً أن هناك تفاوتاً بين الدول في ما يتعلق برحلات التحول الرقمي الخاصة بها والمكاسب التي حققتها منها. وقد شرعت جميع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام في رحلات للتحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة. وتشهد هذه الرحلات تقدماً بسرعات متفاوتة، إلا أن جميعها لديها أهدافاً واضحة وطموحة، كما أن بعض دول المنطقة تتطلع حالياً إلى تحديث استراتيجيات التحول الرقمي الخاصة بها والتركيز على تعزيز برامج وأجندات الاقتصاد الرقمي. وفي الحقيقة، لقد خطت دول أخرى في الشرق الأوسط خطوات تأسيسية في رحلة التحول الرقمي، لكنها لا تزال تفتقر إلى البنية المؤسسية الوطنية المناسبة لتوجيه رحلة التحول الرقمي، وإدارتها وحوكمتها مع قياس الفوائد الملموسة. ودائماً ما يتم تشجيع التنسيق والتعاون الإقليمي بهدف تبادل الخبرات والتجارب المستفادة، ومساعدة الدول الأقل موارداً على الالتحاق بركب التحول الرقمي وبالتالي تحقيق نجاحات ملموسة ومستدامة في الوقت المناسب.