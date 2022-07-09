هل تكسب الصادرات الأوروبية مع تهاوي اليورو أمام الدولار؟

أصبح سعر الدولار أعلى من اليورو وأصبح يوازي 1.02 للدولار لأول مرة منذ نهاية 2002 بسبب المخاوف على اقتصاد القارة التي تواجه أزمات أبرزها أزمة الطاقة. ويعزز هبوط اليورو من جاذبية الصادرات الأوروبية وخاصة فيما يتعلق بصفقات كبيرة مثل طائرات إيرباص التي أصبحت تتمتع بجاذبية أكبر من طائرات بوينغ على سبيل المثال، وذلك نظرا لانخفاض اليورو بحسب فرانس 24. كما يعطل

انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار “السياحة الأوروبية نحو الخارج بشكل واضح، وخاصة في الولايات المتحدة”، حسب ما حذر وليام دو فيجلدر، الخبير الاقتصادي في مصرف “بي إن بي باريبا”. وبما أن السياح يحتاجون إلى المزيد من اليورو لتسديد نفس المبلغ بالدولار، سترتفع فاتورة إقامتهم في الولايات المتحدة وكذلك في البلدان التي ربطت عملتها بالدولار (قطر، الأردن، إلخ.)

وفي المقابل، يستفيد السياح الأمريكيون وكذلك القطريون والأردنيون من تبديل العملة، حين إقامتهم في منطقة اليورو، إذ يمكنهم أن يستهلكوا أكثر بنفس المبلغ بالدولار.

وتخشى ألمانيا نقصا في إمدادات الغاز الروسي الذي تحتاج إليه سواء لتأمين المياه الساخنة للمنازل أو تدفئة المكاتب أو حتى لتشغيل إشارات السير، ويتهيّأ البلد برمته بدءا بالبلديات وصولا إلى الشركات الكبرى لشتى أنواع القيود على استخدام الغاز.

ونقلت أ ف ب عن ديريك هالبيني المحلل لدى شركة «ميتسوبيشي يو اف جيه المالية القابضة» إن «الغاز الطبيعي سيجعل اليورو دون التكافؤ بغض النظر عن رد فعل البنك المركزي الأوروبي». ووصلت اسعار الغاز في اوروبا إلى ذروتها الخميس منذ مارس ومنذ غزو أوكرانيا، مدفوعة بتعطل الصادرات الروسية.

وأدّى احتمال حدوث نقص في الغاز في منطقة اليورو إلى دفع المستثمرين بعيداً عن العملة الموحدة.

وفي مواجهة الصدمة التي قد تؤثر على النشاط الاقتصادي، يتردّد البنك المركزي الأوروبي حالياً في رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، على الرغم من التضخّم. وقال ماثيو رايان المحلل في إيبيري إنه «كلما تباينت معدّلات الاقتراض في منطقة اليورو» كلما دفع ذلك المؤسّسة النقدية إلى توخّي الحذر. واعتبرت ايبيك اوزكارديسكايا المحللة في سويسكوت، أن «اليورو يخاطر بالاستمرار في الاقتراب من التكافؤ طالما أنّ البنك المركزي الأوروبي لم يلجأ إلى إجراء الصدمة مثل زيادة 0.50 نقطة مئوية» في اجتماعه المقبل.