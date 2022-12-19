هل تفضل هاتفا محمولا أم جلسة مساج مقابل إجازة رأس السنة؟

عرضت شركة فلبينية متخصصة في مستحضرات التجميل على موظفيها أجرا من نوع خاص مقابل إجازات أعياد الميلاد مدفوعة الأجر.

خمسة أيام هي مدة الإجازة الإضافية التي تم الاقتراع عليها بين الموظفين، ومنحتها الشركة كهدية بمناسبة الكريسماس.

ويمكن للموظف في حالة عدم رغبته في الحصول على الإجازة أن يختار بين الحصول على هاتف محمول جديد أو جلسة علاج سبا، مقابل أيام العطلة.

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نينا كابريرا، المؤسس والرئيس التنفيذي للعلامة التجارية للمكياج الفلبينية Colourette Cosmetics كتبت على تويتر، وقالت إنها استلهمت الفكرة من منشور لمحام فلبيني قال إنه يأسف لعدم فائدة التلفزيون في ظل فترات العمل الطويل.

وأضافت

“كنت شاهدة على حجم العمل الذي قام به موظفوها في عام 2022”.

“قررنا أنه كجزء من جوائز السحب الخاصة بنا، سيكون من المناسب تضمين 3 فائزين من خمسة إجازات إضافية مدفوعة الأجر لعام 2023″. “مبروك للفائزين .. بجدارة!”

منشور كابريرا اجتذب حوالي 8000 إعجاب وتعليق إيجابي، في إشارة إلى ترحيب المتابعين بالفكرة.

وقال أحد الأشخاص ردا على المنشور: “هذا هو الوضع الطبيعي الجديد للشركات التي تقدر موظفيها”

قد يؤدي عدم وجود فترة راحة من العمل إلى جعل الموظفين أكثر توترًا. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة غالوب أن العمال الفلبينيين كانوا من بين أكثر العمال توترا في جنوب شرق آسيا، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.

أفكار مماثلة لإسعاد الموظفين

هذا العام، تقدمت العديد من الشركات بأفكار فريدة لتلبية رفاهية موظفيها وشكرهم.

شركة ناشئة مقرها بنغالورو أعلنت أنه سيتم السماح للموظفين الآن بأخذ قيلولة لمدة تصل إلى 30 دقيقة في العمل، من الساعة 2 إلى 2:30 مساءً.

أعلنت أنه سيتم السماح للموظفين الآن بأخذ قيلولة لمدة تصل إلى 30 دقيقة في العمل، من الساعة 2 إلى 2:30 مساءً. قام أحد أصحاب الشركات بتنظيم رحلة لموظفيه البالغ عددهم 10000 موظف إلى ديزني وورلد مدفوعة التكاليف بالكامل لمدة 3 أيام.

مدفوعة التكاليف بالكامل لمدة 3 أيام. في لفتة كريمة أخرى، أهدى الرئيس التنفيذي لشركة Kissflow Inc ، وهي شركة برمجيات، خمسة من موظفيه سيارات BMW 530d مقابل ولائهم للشركة.

، وهي شركة برمجيات، خمسة من موظفيه سيارات مقابل ولائهم للشركة. قامت شركة توظيف بريطانية ، “Yolk Recruitment” في كارديف، عاصمة ويلز بإهداء 55 موظفا إجازة لمدة أربعة أيام لشكرهم على العمل خلال جائحة COVID-19 في أبريل.

هذه ليست سوى بعض الأمثلة العديدة للشركات ورؤساءها الذين يتخطون المعتاد لشكر موظفيهم والقيام بشيء من أجل رفاهيتهم هذا العام.