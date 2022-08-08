هل تصعد بتاكسي من دون سائق؟

أعلنت شركة بايدو الصينية، الاثنين، أنها أصبحت أول شركة تحصل على تصريح أولي رسمي للبدء بتشغيل سيارة أجرة من دون سائق بشري أو أي موظف داخل السيارات.
وسيسمح التصريح الذي منح للشركة المرتبطة بالتاكسي الآلي أو روبوت تاكسي المعروفة باسم Apollo Go robotaxi يتسيير 10 سيارات آلية مقسمة بين منطقتين من الضواحي في ووهان وتشونغتشينغ.
وتلقت بايدو ومنافستها Pony.ai موافقة من إحدى ضواحي بكين لتشغيل سيارات التاكسي الآلي بدون سائق بشري، لكن سلطات العاصمة الصينية لا تزال تتطالب بحتمية وجود موظفين في داخل السيارة لزيادة الأمان.
وأكدت بايدو أنها تلقت أكثر من مليون طلب لشراء سيارات الأجرة الآلية، وقالت إنها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، قامت بتشغيل 196 ألف رحلة.