هل تصعد بتاكسي من دون سائق؟

أعلنت شركة بايدو الصينية، الاثنين، أنها أصبحت أول شركة تحصل على تصريح أولي رسمي للبدء بتشغيل سيارة أجرة من دون سائق بشري أو أي موظف داخل السيارات.

Baidu has secured the first permits in China to put fully #driverless robotaxi services on open roads. The new permits will allow #ApolloGo to collect fares for autonomous rides, completely without human drivers, in Chongqing and Wuhan.

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وسيسمح التصريح الذي منح للشركة المرتبطة بالتاكسي الآلي أو روبوت تاكسي المعروفة باسم Apollo Go robotaxi يتسيير 10 سيارات آلية مقسمة بين منطقتين من الضواحي في ووهان وتشونغتشينغ.

وتلقت بايدو ومنافستها Pony.ai موافقة من إحدى ضواحي بكين لتشغيل سيارات التاكسي الآلي بدون سائق بشري، لكن سلطات العاصمة الصينية لا تزال تتطالب بحتمية وجود موظفين في داخل السيارة لزيادة الأمان.

وأكدت بايدو أنها تلقت أكثر من مليون طلب لشراء سيارات الأجرة الآلية، وقالت إنها في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، قامت بتشغيل 196 ألف رحلة.