هل تصالح ناصر الخليفي وكيليان مبابي؟

عاد الفرنسي كيليان مبابي إلى تمارين الفريق الأول لناديه باريس سان جيرمان بعدما كان مُبعداً عنه بسبب أزمة تجديد عقده، وذلك وفق ما أعلن النادي الفرنسي الأحد، في اليوم التالي لخوضه مباراته الافتتاحية للدوري المحلي.

وقال سان جيرمان في بيان: بعد نقاشات بناءة جداً وإيجابية بين باريس سان جيرمان وكيليان مبابي قبل المباراة بين باريس سان جيرمان ولوريان التي أقيمت السبت 12 آب/أغسطس، أعيد اللاعب إلى الفريق الأول من أجل الحصة التمرينية لهذا الصباح (الأحد).

واستُبعد مبابي قائد منتخب فرنسا عن تشكيلة الفريق الذي تعادل السبت مع لوريان من دون أهداف في خطوة عقابية بحق اللاعب الذي يرفض تمديد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2024.

ويسعى سان جيرمان جاهداً إلى عدم التفريط به من دون مقابل حين يصل إلى نهاية عقده الصيف المقبل، ولذلك قرّر مواجهة قائد منتخب فرنسا وخيّره بين تجديد عقده أو الرحيل، علماً أن وجهته المفضلة تبقى ريال مدريد الإسباني.

Following very constructive and positive discussions between Paris Saint-Germain and Kylian Mbappe before the PSG – Lorient game, the player has been reinstated into the first team training squad this morning pic.twitter.com/BdqRJnIyL9 — Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 13, 2023

ويريد سان جيرمان بيعه الآن كي يحصل على مبلغ ضخم، بعدما تعاقد معه مقابل 180 مليون يورو من موناكو عام 2017.

وبحسب مصدر قريب من المفاوضات، قدّم النادي اقتراحاً بتجديد عقده مع بند “بيع مضمون” في نهاية الموسم، بيد أنه لاقى رفضاً.

وقال رئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، في تصريحات الشهر الماضي: لا يمكننا السماح لأفضل لاعب في العالم بالمغادرة مجاناً. هذا مستحيل… إذا أراد مبابي البقاء عليه أن يوقّع عقداً جديداً.

ولم يُسمح لمبابي بخوض التمارين مع الفريق الأول، وخاض مباراة تحضيرية وحيدة من أصل خمس، كما استُبعد عن جولة الفريق الآسيوية في اليابان وكوريا الجنوبية.

صحيح أنه أُبعِد عن المباراة الافتتاحية السبت ضد لوريان، لكن مبابي تواجد في مدرجات “بارك دي برينس” وبدا مسترخياً بجانب زميله الدولي عثمان ديمبلي المنضم مؤخراً إلى سان جيرمان من برشلونة الإسباني.