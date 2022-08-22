هل تستضيف الرياض نزال فيوري – أوسيك؟

وجه الأوكراني أولكسندر أوسيك التحدي إلى نظيره البريطاني المعتزل تايسون فيوري لمواجهة تجمع بينهما في الحلبة، لتقرير من هو أفضل ملاكم في الوزن الثقيل في العالم.

وقال وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفصيل في تصريح له “نحن مهتمون باقامة مواجهة لقب الأفضل في الوزن الثقيل، ونتطلع لاقامتها في العاصمة الرياض”.

فيما لفتت مصادر أن تاريخ اقامتها سيكون في 17 كانون الأول/ديسمبر أي في الليلة السابقة لنهائي بطولة كأس العالم بكرة القدم في قطر المجاورة.

وكان أوسيك احتفظ بلقبه بطلاً للعالم في الوزن الثقيل، الأحد، بعدما هزم البريطاني الآخر أنتوني جوشوا في “نزال البحر الأحمر” في جدة، ليحافظ بالتالي على أحزمة الرابطة العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي والمنظمة الدولية للملاكمة.

ويأتي تحدي أوسيك رداً على وصف فيوري المواجهة التي جمعت بين أوسيك وجوشوا بأنها واحدة من أسوأ المواجهات على لقب الوزن الثقيل التي شاهدها على الإطلاق وأنه كان سيدمر الاثنين في نفس الليلة.

وقال أوسيك “أنا متأكد من أن تايسون فيوري لم يعتزل. أنا متأكد لا بل مقتنع بأنه يريد مواجهتي. أريد مواجهته في الحلبة وإذا لم أواجه تايسون فيوري، فكأنني لم أخض أي مواجهة على الإطلاق.”

وكان فيوري حامل لقب مجلس الملاكمة العالمي “WBC”قد أعلن اعتزاله اللعب نهائياً من أجل قضاء مزيد من الوقت مع زوجته وأطفاله الستة، في نيسان/أبريل الفائت عقب المباراة الشهيرة التي احتضنها ملعب “ويمبلي” في لندن، فاز فيها على مواطنه ديليان وايت بالضربة الفنية القاضية في الجولة السادسة.

I Came I Saw I Conquered ??



Thank you Wembley, We Made History!



God Bless You All, My Family and My Team. All Glory Be To My Lord and Saviour Jesus Christ #GypsyKing pic.twitter.com/SYsX17A9vA — TYSON FURY (@Tyson_Fury) April 24, 2022

لكن البريطاني أطلق تصريحاً عقب ذلك قال فيه إنه مستعد للعودة إلى الحلبة، للعب ضد أوسيك إذا تغلب على جوشوا مرة أخرى، وهو ما حصل، غير أنه وضع شرطاً خيالياً وقتها للعودة عن الاعتزال بقوله “أنا أقاتل من أجل المال، أرغب في الحصول على 500 مليون يورو من أجل العودة من جديد إلى الحلبة”.

MASSIVE THANKS TO EVERYONE WHO HAD AN INPUT IN MY CAREER OVER THE YEARS & AFTER LONG HARD CONVERSATIONS IV FINALY DECIDED TO WALK AWAY & ON MY 34th BIRTHDAY I SAY Bon voyage. HEARS A FEW WHO MADE IS SPECIAL ALONG THE WAY… pic.twitter.com/jNeF1CbBqm — TYSON FURY (@Tyson_Fury) August 12, 2022

وعاد فيوري ليكرر موقف الاعتزال في 12 آب/أغسطس الجاري في يوم عيد ميلاده الـ34 عاماً مطلقاً وعداً لزوجته بعدم العودة الى الحلبة.

ويخلو سجل فيوري من الخسارة في 33 نزالاً احترافياً في مسيرته، علماً أن نزالاً واحداً انتهى بالتعادل أمام الأميركي ديونتاي وايلدر في 2018، كذلك بالنسبة لأوسيك الذي خاض 20 نزالاً فاز بهل كلها وحسم 13 منها بالضربة القاضية.