هل تسبب ماني بإقالة ناغلسمان؟

ذكرت صحيفة “بيلد” الألمانية أمس أن السبب الرئيسي وراء إقالة يوليان ناغلسمان من تدريب نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم هو فقدانه السيطرة على غرفة الملابس، وتحديدا “توبيخه” من قبل النجم السنغالي ساديو ماني.

وأوضحت الصحيفة أن ناغلسمان تعرض لاحتجاج قوي من ماني، أغلى صفقة للنادي في فترة الانتقالات الصيفية (عندما تم ضمّه مقابل 41 مليون يورو من ليفربول الانجليزي)، في غرفة الملابس عقب مباراة إياب الدور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان الفرنسي (2-صفر) في الثامن من مارس (آذار) الحالي بعدما أشركه المدرب الشاب لثماني دقائق فقط.

وأضافت أن ماني واجه ناغلسمان بغضب أمام زملائه المصدومين الذين أشاروا إلى أن المدرب البالغ من العمر 35 عاماً بدا مرعوباً وشعر بالإحراج أمام مجموعة لاعبيه.

وفسر اللاعبون ذلك على أنه تنازل عن السلطة، خصوصاً عندما دفع بماني أساسيا في المباراة التالية ضد أوغسبورغ في الدوري المحلي، وهو قرار كان في نظر اللاعبين نتيجة مباشرة لانفجار المهاجم الغاضب.

وكان ناغلسمان انتظر حتى الدقيقة 82 للدفع بماني الذي عاد للتو من إصابة أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة وحرمته من المشاركة مع منتخب بلاده في مونديال قطر.

وأشارت “بيلد” إلى أن ما حدث بين ناغلسمان وماني كان السبب وراء إقالة المدرب وتعيين مواطنه توماس توخيل مكانه، حيث أراد المسؤولون في ملعب أليانز أرينا تجنب المزيد من الخلافات.

وقال المدير الرياضي للنادي البافاري البوسني حسن صالح حميديتش عقب الإقالة: “العلاقة بين الفريق والمدرب لم تعد تعمل”.

وكان قرار إقالة ناغلسمان في هذا التوقيت صادما لكل جماهير البايرن، حيث جاء قبل أيام قليلة من بدء شهر أبريل الحاسم بالنسبة للنادي البافاري.

وبعد أيام قليلة من ثناء رئيس بايرن هيربرت هاينر على ناغلسمان في تصريح لصحيفة “كيكر” قال فيه: “إنه مدرب رائع أظهر أمام باريس سان جيرمان (في ثمن نهائي دوري الأبطال) تفوقه التكتيكي والاستراتيجي على أعلى مستوى أوروبي، أجد أن يوليان متقدم (فنياً)”. لكن بعد 5 أيام من الكلمات الشهيرة للرئيس، قامت إدارة العملاق البافاري بانقلاب بقياس 180 درجة وأقالت المدرب.

وتحاشى حميديتش الحديث عن خلافات بالفريق، وأكد أن القرار فني، وأوضح: “كان هذا القرار الأصعب خلال وجودي كعضو مجلس إدارة للرياضة في بايرن ميونيخ. يؤسفني هذا الفراق مع يوليان. لكن بعد تحليل شامل للتطور الرياضي لفريقنا، خاصة منذ بداية يناير ومع تجربة النصف الثاني من الموسم السابق، قررنا الانفصال”. علماً أن حميديتش تحدث قبل أيام عن “مشروع طويل الأمد مع ناغلسمان”.

أما المدير التنفيذي أوليفر كان فأشار إلى أن قرار الإقالة جاء بسبب التراجع في جودة اللعب، خاصة بعد العطلة الشتوية.