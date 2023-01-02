سامر باطر by سامر باطر

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هل تستأنف صادرات تركيا إلى الخليج عبر سوريا؟

سامر باطر by سامر باطر

قطر وإيران والمعارضة السورية بين الخاسرين من التقارب التركي السوري، وتوقعات باستئناف التجارة البرية من تركيا إلى دول الخليج العربي

يثير التقارب السوري التركي مخاوف من خسارة أطراف عديدة لمكاسبها نتيجة لتطور ذلك التقارب واحتمال تتويجه بلقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره السوري بشار الأسد، ولفتت صحيفة جمهوريات التركية إلى أن إيران تُعدّ من بين الخاسرين إلى جانب قطر التي تمول المعارضة السورية «لأن المصالحة مع تركيا تقوّي يد الأسد في مقابل كل من روسيا وإيران». ويجتمع اليوم الائتلاف السوري المعارض لاجراء مباحثات في وزارة الخارجية التركية، للحصول على إجابات على أسئلة تتعلق بمرحلة التقارب بين دمشق وانقرة.

وسيساعد التقارب التركي السوري في تعزيز الصادرات التركية البرية إلى دول الخليج عبر سوريا فضلا عن التجارة بين البلدين.

وتسود حالة من القلق أوساط المعارضات السورية على مصيرها بعد هذا التقارب، ويتخذ الائتلاف الأراضي التركية مقرا له، ويعتمد على التمويل القطري عبر القناة التركية حصرا حسب موقع الراي اليوم.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...