هل تدفع لموظفيك راتبا جيدا؟.. إليك 7 فوائد لشركتك

المال أو الراتب سواء كان أسبوعيا أو شهريا أو سنويا ليس الشيء الوحيد الذي يحفز الموظف على الأداء الجيد في وظيفته، لكنه بالتأكيد عامل مهم وربما يكون الأهم.

وتعتبر رواتب الموظفين من القرارات الحاسمة التي يتخذها قادة الشركات ومديرو الموارد البشرية، حيث يرى خبراء التوظيف أن زيادة رواتب الموظفين ليست مجرد خطوة لجعلهم أكثر سعادة، ولكنها استثمار نحو أعمال أكثر إنتاجية وعالية الجودة.

وينصح الخبراء أصحاب الشركات بالقول إن موظفيهم هم من يدفعون عملهم إلى الأمام، لذلك إذا أثر دخلهم على استقرارهم بطريقة ما، فسيؤثر ذلك على إنتاجيتهم، وهذا بدوره يعني أن رواتبهم مرتبطة بشكل مباشر بنجاح شركتك.

راتب أعلى و7 فوائد

7 فوائد تجعل دفع رواتب أعلى للموظفين يعزز ناتج عملك ويقلل فعليًا من تكاليفك، بحسب مجلة “INC” الاقتصادية الأمريكية:

المواهب الجيدة: يساعد تقديم راتب أعلى من المتوسط في جذب الموظفين الأفضل الذين يمكنهم التأثير بشكل كبير على أرباح عملك.

•زيادة الإنتاج: دفع رواتب أعلى يقود إلى تحفيز ثقافة الإنتاج المرتفع، ويدفع الموظفين إلى بذل جهد إضافي، وسيعملون بحماس أكبر لإثبات أنهم يستحقون هذا المال.

•بيئة عمل جيدة: دفع المال ومنح الموظفين أشياء مثل الاهتمام الشخصي، أو الإشادة بهم علنًا، يخلق بيئة عمل سعيدة تزيد الإنتاج، وسبيل لإنشاء حلقة إيجابية من أفضل المواهب التي تعمل في شركتك.

•قوتك الوظيفية: الأجور الجيدة والمشاركة ستجعل الموظفين أكثر تمسكا بالبقاء في وظائفهم على المدى الطويل، وستقضي أيضًا وقتًا ومالًا أقل في البحث عن موظفين جدد وإجراء مقابلات.

• تركيز أكبر: عندما يكون المال أقل أهمية، يمكن للموظفين التركيز بشكل أكبر على مشاريعهم، وسيكون لديهم مخاوف أقل بشأن البقاء آمنين من الناحية المالية أو بشأن الحصول على تعويضات غير عادلة.

• المكافأة: يجب أن يتلقى الموظفون جزءًا لا بأس به من القيمة التي يضيفونها إلى عملك.

• موظفون أقل : يمكن أن يوفر لك ذلك رواتب صافية ويجعل فريقك أكثر رشاقة، وهذا مثالي لأي شركة صغيرة تتطلع إلى النمو أو البقاء على المدى الطويل.