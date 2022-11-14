هل تدخَّل محمد صلاح في أزمة عبدالله السعيد؟.. “أريبيان بيزنس” تكشف الحقيقة

خاص – أريبيان بزنس

حالة من الجدل عمَّت الشارع الرياضي المصري خلال الساعات الماضية، بعد حوار نشرته صحيفة “ذا أتلتيك” الأمريكية مع نجم نادي بيراميدز المصري واللاعب الدولي عبد الله السعيد.

الجدل جاء على خلفية قيام الصحيفة المملوكة لـ”نيويورك تايمز” الأمريكية لأول مرة بحوار مع لاعب عربي طالما كان حديث الإعلام، سواء داخل الملعب بمهاراته الكبيرة أو خارجه بأزمته الشهيرة مع ناديه الأسبق الأهلي المصري.

وفي حوار حصري مع “أريبيان بيزنس”، أكد نيك ميللر الصحفي الذي أجرى الحوار مع النجم المصري، أنه تواصل مع مسؤولي النادي الأهلي ومع القسم الإعلامي ومع الفريق القانوني للنادي لكنهم رفضوا التعليق.

واعتبر ميللر أن واجبه الصحفي يحتم عليه مخاطبة الأطراف كلها لكن الطرف الثاني وهو الأهلي رفض مجرد التعليق على ما قاله اللاعب.

وحول دور نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي في ترتيب هذه المقابلة الصحفية، كما يردد البعض، نفى ميللر نفيًا قاطعًا أي تدخل لصلاح في هذه المسألة، مضيفًا أنه أشار إلى محمد صلاح في مقاله في “ذا أتلتيك” من أجل وضع سياق لعبدالله وقدرته على اللعب بجوار لاعب عالمي يعرفه كل جمهور العالم.

وردا على سؤال لـ”أريبيان بيزنس” للصحفي نيك ميللر عن اندهاش الجماهير المصرية خصوصًا جماهير الأهلي من اهتمام الصحيفة الرياضية الشهيرة “ذا أتلتيك” بعبدالله السعيد تحديدًا وهي التي لم تتناول من قبل أي قضية للاعب عربي، قال ميللر إنه عرف بموضوع عبدالله السعيد من تغريدة على حساب “Fifpro” على تويتر، وهو حساب معني بالدفاع عن حقوق لاعبي كرة القدم حول العالم، لذلك بحث عنه وقام بهذه المقابلة.

تجدر الإشارة إلى أن منصة “Fifpro” يهتم بالدفاع عن حوالي ٦٥ ألف لاعب كرة قدم حول العالم، ولدىها شبكة تصل إلى ٦٦ اتحادا حول العالم.