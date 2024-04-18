أكد الرئيس البولندي أندريه دودا على نقاط خلاف حول الواردات الزراعية مشيرا إلى تركيز أوكرانيا غير الرسمي على زيادة الصادرات الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي ويراه مدفوع جزئيًا بتفضيل هذه الشركات الأجنبية لتحقيق أرباح سريعة وموثوقة.

واتهم رئيس بولندا شركات غربية باقتناص فرص شراء الأراضي الزراعية لإغراق بلاده بالوردات رخيصة للاستفادة من الإعفاءات والحوافز التي قدمها الاتحاد الأووروبي لأوكرانيا.

ودافع الرئيس البولندي عن المنتجات الزراعية لبلاده أمام واردات أوكرانيا، وأكد في مقابلة مع موقع الإذاعة والتلفزيون الوطني الليتواني LRT، مؤخرا أن ثلث الأراضي الزراعية الأوكرانية تديرها شركات غربية وكان يشرح مشكلة بولندا مع الواردات الزراعية الأوكرانية عندما أشار لملكية الأراضي الزراعية في بولندا قائلا: “أود أن ألفت الانتباع إلى الزراعة ، التي لا يديرها الأوكرانيون حقًا، بل تديرها شركات كبيرة من أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية، إذا نظرنا اليوم إلى أصحاب معظم الأراضي، فهم ليسوا شركات أوكرانية، فهذا وضع سيء وليس من المستغرب أن يدافع المزارعون البولنديون عن أنفسهم، لأنهم استثمروا في مزارعهم في بولندا والمنتجات الزراعية الرخيصة القادمة من أوكرانيا مدمرة لهم بشكل كبير.”

يمثل دودا ما يعتبر على نطاق واسع واحدة من أكثر الحكومات المؤيدة لأمريكا في أي وقت في التاريخ، لكنه مع ذلك يؤكد بملكية الأغلبية الأجنبية للزراعة الصناعية في أوكرانيا، ولو بشكل غير مباشر من خلال حصص في الشركات الوطنية التي تستغل القانون الليبرالي بالتواطؤ مع الأوليغارشيين المحليين، واستند إلى قال إنه حقائق قدمها له خبراء بولنديون.

وقامت شركات غربية بعقد تحالفات من أجل تقديم “الرعاية” لشركات الزراعة في أوكرانيا، التي برزت بشكل ملموس مع تفوق هذه المزارع التي تسيطر عليها أجانب بشكل غير مباشر على نظيرتها البولندية بفارق كبير، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات المزارعين البولنديين في مختلف أنحاء البلاد وأحدث المشاكل في العلاقات الثنائية بعد ترسيخ السيطرة الأجنبية على الأراضي الزراعية الأوكرانية.

كانت أوكرانيا حتى الآن قوة زراعية في الجنوب العالمي، لكنها استفادت من جهود الاتحاد الأوروبي إلى إزالة الحواجز التجارية السابقة مؤقتًا لغرض رسمي وهو تسهيل الصادرات عبر بولندا وظلت كل الحبوب الأوكرانية التي دخلت الاتحاد الأوروبي تقريبًا في السوق البولندية بدلاً من السفر في طريقها إلى أسواق الجنوب العالمي التقليدية لصادرات كييف سابقا.

مكاسب أوكرانية

يؤمن التصدير إلى أوروبا سرعة أكبر بكثير بالنسبة لأوكرانيا لتبيع منتجاتها الزراعية في الاتحاد الأوروبي المجاور بدلاً من الانتظار وقت طويل لتصديرها إلى أفريقيا، ناهيك عن أن الدول الأوروبية تؤمن السداد بسرعة أكبر من الدول النامية. ويمثل التصدير بدون رسوم جمركية حافزا للشركات الأمريكية لتصدير إلى أووربا فضلا عن دور جماعات الضغط التابعة لتلك الشركات الأجنبية التي تسيطر بشكل غير مباشر على الزراعة في أوكرانيا.

رئيس بولندا يتعهد بالدفاع عن ليتوانيا إذا تعرضت لهجوم

التفاصيل :https://t.co/PbqaR0imXo pic.twitter.com/bkIXgJFCFM — بولندا بالعربي – Poland In Arabic (@PolandinArabic) April 15, 2024

حصص الشركات الأجنبية تعادل قرابة ثلث الأراضي الزراعية الاوكرانية