هل تحسم السعودية والإمارات اليوم للتأهل إلى نهائيات كأس العالم

تترقب الجماهير الخليجية مساء اليوم، مواجهتين مصيريتين للمنتخبين السعودي والإماراتي لكرة القدم ضمن منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026، حيث تتجه الأنظار إلى الدوحة وجدة لمعرفة من سيكمل المشوار نحو النهائيات العالمية. الإمارات تقترب من حلم المونديال الثاني يقف المنتخب الإماراتي لكرة القدم “الأبيض” على أعتاب إنجاز كبير طال انتظاره، إذ لم يعد يفصله عن التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه سوى 90 دقيقة فقط، يخوضها عند الساعة 21:15 مساء اليوم بتوقيت الإمارات، أمام المنتخب القطري على استاد جاسم بن حمد في الدوحة. يدخل “الأبيض” المواجهة في وضع مريحٍ نسبياً، إذ يمتلك فرصتين للتأهل المباشر: إما الفوز أو التعادل بأي نتيجة، ليضمن بذلك الحفاظ على صدارة المجموعة الأولى في الملحق الآسيوي. ويتصدر المنتخب الإماراتي المجموعة حالياً برصيد ثلاث نقاط.

قمة “النهائي” بين السعودية والعراق في جدة

في قمة عربية حاسمة أخرى، تتجه أنظار الجماهير السعودية والعربية صوب مدينة جدة السعودية، حيث تُقام قمة نارية بين المنتخبين الشقيقين، السعودية والعراق، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026. المواجهة بين “الأخضر السعودي” و “أسود الرافدين” التي يستضيفها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة”، وتُنطلق صافرتها في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وبغداد (السعودية والعراق)، لا تقبل أنصاف الحلول، فالفائز بها سيحجز مقعده مباشرة في النهائيات العالمية. تُعد هذه المباراة بمثابة “نهائي” المجموعة، إذ سيقتنص متصدر المجموعة بطاقة التأهل المباشر إلى مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. يتمتع “الأخضر السعودي” بأفضلية نسبية، حيث يكفيه تحقيق الفوز أو التعادل لحسم الصدارة والتأهل بفضل نتائجه وتحضيراته. في المقابل، يقع ضغط مضاعف على “أسود الرافدين” المطالبين بتحقيق الفوز لا غير لضمان العبور المباشر. من الناحية الفنية، يدخل المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد بمعنويات عالية، ويركز على استغلال أدق التفاصيل التكتيكية، وسط توقعات بأن ترتكز الخطة السعودية على الضغط العالي.