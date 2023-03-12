تناول تقرير اليوم الأحد الجدل الذي أثير مؤخراً بين المتخصصين حول تصريحات عالم الفضاء والجيولوجيا الدكتور فاروق الباز المتعلقة بتحرك شبه الجزيرة العربية باتجاه الشمال الشرقي بشكل كتلة واحدة ما بين إفريقيا وآسيا إثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخراً.

وفاروق الباز هو عالم مصري عمل سابقاً في الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا) ويشغل موقع مدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن الأمريكية.

وقالت صحيفة “الوطن” السعودية إنه في الوقت الذي وصف البعض كلام الباز بأنه معلومة صادمة وغير معروفة من قبل، وصف آخرون هذا الكلام عن حركة الأرض بأنه “معلومة سطحية” لا تعد تفسيراً دقيقاً لما حصل، باعتبار أن الأرض في حركة مستمرة على مدار السنين، فهذه ليست معلومة جديدة أو دقيقة.

وذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك قائلين إن الباز متخصص في الفضاء، وحديثه لا يخرج عن عموميات لا تثبت شيئاً كحديث العرافين، والحركة من بديهيات علم طبقات الأرض، وهو لم يقدم أي معلومة واضحة عن مقدار تحرك الجزيرة العربية ومدتها وأين حصلت تحديداً وتأثيرها على المنطقة، وأن مدينتي أنطاكية وأنطالية التركيتين ليستا في شمال شبه الجزيرة الشرقي، كما ربط خبراء آخرون الزلزال بالتفجيرات والسدود.

وقال رئيس الجمعية السعودية لعلوم الأرض الدكتور عبدالله العمري للصحيفة اليومية إن الزلزال الذي وقع في تركيا وسوريا يوم 6 فبراير/شباط 2023 يعد زلزالًا طبيعيًا وليس اصطناعيًا، ولا يرتبط أيضًا بأي تفجيرات نووية، ولا للسدود أي دخل في مسبباته.

ويلاحظ أن أربع صفائح التقت تقريبًا في منطقة واحدة في شرق الأناضول، أدت إلى تفاقم الكارثة، وزيادة عدد الهزات الارتدادية على مدى شهر وشهرين، وأدى كذلك إلى حدوث الهزات الارتدادية على امتداد صدع البحر الميت، الذي يمتد طوله إلى الـ 1000 كيلومتر، والمناطق المجاورة المتفرقة من الصدع.

اتساع البحر الأحمر سبب أم نتيجة؟

أكد “العمري” أن اتساع البحر الأحمر ناتج من حركة الصفائح وليس سببًا لها: الصفيحة العربية هي التي تشكل الحدود مع ثلاث لوحات رئيسة – الصفيحة الأوراسية، والصفيحة الإفريقية، والصفيحة الهندية. وتغطي ما يقرب من 6 ملايين كيلومتر مربع، وصافي حركتها باتجاه الشمال. ويحد الصفيحة العربية من الشمال الغربي فالق البحر الميت، ويمتد من الطرف الشمالي للبحر الأحمر حتى جبال طوروس في جنوب تركيا، ويحدها من الجنوب الشرقي فالق أوينز. وتتحرك الصفيحة العربية ناحية الشمال الشرقي، فيؤدي ذلك إلى اتساع البحر الأحمر وخليج عدن من جانب، ومزيد من الاصطدام عند جبال مكران وزاجروس وطوروس من الجانب الآخر. وهذا يفسر أسباب حدوث الزلازل عند حدود الصفيحة العربية.

تكرار حدوث الزلزال وامتداده

قال “العمري” إنه بناء على التقاء الصفائح الأربعة في منطقة واحدة تكرر حدوثه، فسوف تتكرر هذه الهزات، لكن بقوة أقل من قوة الزلازل السابقة؛ لأن الطاقة التي نجمت منه طاقة استفرغت أكثر من 80 بالمئة، وما زالت الـ 20 بالمئة الأخرى في حال تفريغ في مناطق مختلفة، على امتداد صدع البحر الميت وصدع الأناضول.

ونتج من شدة الزلزالين العنيفين تأرجح الأرض بالكامل، فالزلزال كان عنيفًا على عمق 15 كيلومترًا، ما أدى إلى خلخلة في الجزء العلوي من طبقة القشرة الأرضية، وأدى بدوره إلى نشوء العديد من الزلازل في عُمان ومصر وأذربيجان واليابان.

العالم على 15 صفيحة متصادمة

وبخصوص ما قاله الباز عن حركة شبه الجزيرة العربية، أوضح “العمري” أن قشرة الأرض تتكون من نحو 15 لوحًا ضخمًا، تسمى الصفائح التكتونية، التي تتحرك باستمرار، ليس في شبه الجزيرة العربية وحدها. وتُبنى المباني على هذه الألواح، ومع تصادم الصفائح باستمرار تتدافع وتشتبك ببعضها البعض، وتكون نقاط التقاء هذه الصفائح سلسلة من الصدوع.

تركيا منطقة نشطة تكتونياً، إذ تتلامس وتتفاعل ثلاث صفائح تكتونية – صفائح الأناضول والجزيرة العربية وإفريقيا – وتتفاعل مع بعضها البعض. وخطا الصدع الرئيسان المحيطان به: صدع شمال الأناضول وصدع شرق الأناضول – الذي يبلغ معدل انزلاقه بين 6 و10 ملم في السنة – فيضغطان تدريجيًا على صفيحة الأناضول باتجاه الغرب باتجاه البحر الأبيض المتوسط.

وتندس الصفيحة الإفريقية تحت صفيحة الأناضول على طول قبرص والأقواس اليونانية في البحر الأبيض المتوسط، وهذا هو التفسير العلمي الدقيق في شأن ما قال.

إمكانية وصول الزلازل إلى السعودية

قال “العمري” إنه على الرغم من قلة النشاط الزلزالي في معظم مناطق المملكة، خاصة الدرع العربي والمسطح العربي، فإن قربها من المناطق النشطة زلزاليًا في إيران وتركيا من ناحية الشمال الشرقي والبحر الأحمر، والدرع العربي من جهة الغرب والجنوب الغربي، وصدع البحر الميت التحولي شمالًا، يتطلب دراسة مواقع الزلازل بدقة عالية، للاستفادة منها في تحديد مناطق الخطر الزلزالي المحتمل.

وأضاف “عمومًا يتركز النشاط الزلزالي في شبه الجزيرة العربية على امتداد حدود الصفيحة العربية في ثلاث مناطق، هي: منطقة خليج العقبة؛ منطقة جنوب غرب المملكة، وجنوب البحر الأحمر واليمن، ومنطقة مكة المكرمة، أما وسط شبه الجزيرة العربية وشرقها والدرع العربي فتعتبر أقل المناطق نشاطاً”.