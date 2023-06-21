هل تحتاج وشركتك لجرعة زائدة من الإلهام؟

لم يملّ الحضور اليوم من الإصغاء لخبرات وتجارب لافتة من شخصيات فذّة حتى آخر دقيقة حين اختتمت عصر اليوم قمة أريبيان بزنس للقيادات التي تواصلت من الصباح. وشهدت القمة في فندق أرماني دبي، حضورا كبيرا جذبته جرعات سخية من الإلهام، أتت بحوارات وأحاديث كشفت خلالها قيادات في القطاع الخاص والحكومي عن ما يعنيه إلهام الفريق بفعالية ونجاح لشق الطريق للمستقبل، وذلك بالتركيز على الأعمال في الشرق الأوسط.

تابع الحضور بشغف كل جلسات الحدث، وعن الشغف تحدث كثيرون، وكان اللافت إثارة تساؤلات فلسفية مثل “هل يوصلك النجاح للسعادة فعلا؟”، كما تساءل توماس لانجرين مؤسس متاجر الأثاث ذا ون، حين حط رحاله في دبي سنة 1993، وبدأ رحلته ليبني متاجرا نالت على الدوام لقب أفضل مكان للعمل.

وحين يتحدث الاستشاري آلان أونيل عن استعانة البنوك والشركات الكبرى بخبراته لعمل جرد وتدقيق في القيم المؤسساتية لديها فهو لا يعني ارتداد العوائد والأرباح بعيدا عن الأولويات، بل إن قيم احترام الموظفين والزبائن هو في صميم تحقيق المكاسب والأرباح.

وجادل أحد المتحدثين وهو مؤسس شركة تجارة إلكترونية إن الربحية تستدعي اجراءات قاسية مثل تسريح الموظفين عند الضرورة مع شح موارد التمويل التي جفت مع زيادة أسعار الفائدة، وأنه لامجال للعواطف واللفتات الحانية مع الموظفين وقت الشدائد. لكن أونيل رد بالقول إنه شخص رأسمالي يولي الأرباح أولوية لكن ذلك يعني التخطيط للمكاسب على المدى البعيد وليس على حساب توليد أجواء مسمومة تخلو من الاحترام إزاء الموظفين وتقدير جهودهم لأن استبدالهم أو تسريحهم قد يكبد الشركة خسائر كبيرة مع صعوبة إيجاد بديل وتدريبه لفترة طويلة للوصول إلى قدرات كانت موجودة أصلا لدى موظف موهوب تم تسريحه.

وبالفعل يُنسب لأونيل الفضل في تحويل سيلفريدجز لمتجر متعدد الأقسام من 55 مليون دولار إلى 250 مليون دولار، فضلا عن استعانة شركات مثل تويوتا وإنتل وهارودس بخبراته لإنجاز عمليات تحول لافتة. ولايكتفي أونيل بصياغة عبارات طنانة للقيم التي يجب أن تتبناها المؤسسات والشركات بل يضع خطط ملموسة تحفز على التنفيذ المباشر وجعل تلك القيم ممارسات يومية على كل المستويات.