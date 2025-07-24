هل تحتاج لتصوير فيديو بدقة 4 كي تحت الماء؟ هاتف أوبو بقدرات تصوير فريدة

أعلنت شركة “أوبو” اليوم عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي ويتمتع بقدرات تصوير فيديو بدقة 4 كي وصور فائقة تحت الماء وهو طراز OPPO Reno14 F 5G، والذي سيتوفّر في الأسواق في السعودية ابتداءً من 31 يوليو. وتقول الشركة إنه يجمع بين تقنيات التصوير الفوتوغرافي المدعومة بالذكاء الاصطناعي من أوبو، وتصميم فريد يحمل لمسة جمالية تحت اسم “حورية البحر المتلألئة”، حيث يعكس مزيجاً متناغماً بين التكنولوجيا والرقي. ويأتي الهاتف الجديد مزوّداً بميزة “الصورة الحية” الذكية بإصدارها الثاني (AI Livephoto 2.0)، إلى جانب أدوات تحرير متقدمة معززة بالذكاء الاصطناعي، ووظائف ذكية لتعزيز الإنتاجية، وكل ذلك ضمن هيكل متين حاصل على تصنيف مقاومة المياه بمعيار IP69، كما يدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى تحت الماء، ليمنح المستخدمين تجربة متكاملة تلبي مختلف احتياجاتهم اليومية بحسب بيان صحفي. يقدّم هاتف Reno14 F 5G لمسة جمالية عصرية مستوحاة من مفهوم “حورية البحر المتلألئة”، مع طرحه بلونين أنيقين ينسجمان مع الذوق العصري. ويتميّز الهاتف بمعيار IP69 لمقاومة الماء والغبار، ما يمنحه قدرة تحمّل عالية للاستخدام طويل الأمد حتى في الظروف القاسية. ولا يقتصر الأمر على الحماية فقط، بل ينفرد الهاتف الجديد عن غيره من الأجهزة في فئته بتقديم خاصية تصوير الفيديو بدقّة 4K تحت الماء، ليُقدّم تجربة تصوير جديدة كلياً، تتجاوز ما اعتدناه في الهواتف الذكية. ويأتي الهاتف مزوّداً بشاشة مسطّحة من نوع AMOLED بإطار نحيف، كما يدعم ميزتي “اللمس المقاوم لرذاذ الماء” و”وضع القفازات” من أوبو، مما يتيح للشاشة الاستجابة بفعالية حتى مع الأيدي المبلّلة أو أثناء ارتداء القفازات.

يتميز الهاتف بمقاومة فائقة للماء والغبار بمعيار IP69، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في الظروف القاسية. يحتوي على شاشة AMOLED مسطحة بإطار نحيف تدعم ميزات اللمس المقاوم لرذاذ الماء ووضع القفازات، مما يعزز سهولة الاستخدام. تقنية AI Flash توفر إضاءة قوية للتصوير الليلي، مما يساعد في التقاط صور واضحة في الإضاءة المنخفضة. كما يتضمن محرر صور ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع أدوات مثل AI Perfect Shot والمزيد لتحسين الصور. وهناك وظائف الإنتاجية التي تشمل دمج Gemini في ColorOS، وAI VoiceScribe لتسجيل المكالمات، وتطبيق ترجمة ذكي. بالنسبة للألعاب، يوفر نظام تبريد ذكي وتقنيات Linkboost وHyperBoost لتعزيز الأداء. هذه الميزات تجعل الهاتف جهازًا متعدد الاستخدامات يلبي احتياجات التصوير والإنتاجية والألعاب.