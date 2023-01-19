هل تحاسب جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو لخرقها شروط اقامتها في السعودية؟

كشفت صحيفة ماركا إسبانية أن عارضة الأزياء الأرجنتينية، جورجينا رودريغز صديقة نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو ستكون خاضعة لشروط وقواعد عليها الامتثال لها خلال فترة اقامتها في السعودية.

وانتقل رونالدو مع عائلته إلى العاصمة السعودية الرياض بعد تعاقده مع فريق النصر في عقد يمتد حتى عام 2025.

ولفتت الصحيفة إلى أنه على جورجينا الإلتزام بقواعد خاصة باللباس والتصرف وشروط صارمة أخرى، علماً أنها خرقت بالفعل بعض الشروط الملزمة.

وسيتوجب عليها ارتداء العباءة أثناء تواجدها الأماكن العامة، وتجنب الملابس الشفافة والقصيرة.

وعلى جورجينا خلال تواجدها في السعودية الامتثال للقواعد التالية:

ارتداء العباءة في الأماكن العامة

عدم ارتداء الملابس الشفافة والقصيرة والضيقة

عدم استيراد أو استهلاك الكحول ومنتجات لحم الخنزير

احترام شعائر شهر رمضان المبارك وعدم الأكل والشرب والتدخين في الأماكن العامة

ولا يحق لرونالدو وصديقته وأفراد اسرتهما زيارة الأماكن المقدسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة كونهم غير مسلمين، لكن يمكنهم زيارة الأماكن السياحية الأخرى بعد الحصول على التصاريح اللازمة