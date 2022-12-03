هل تجاوزت الكرة الخط؟ اليابان تتأهل للدور الثاني في كأس العالم بهدف مشكوك في صحته

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قال الفيفا أيضا على تويتر إن مسؤولي حكم الفيديو المساعد “استخدموا كاميرا خط المرمى للتحقق مما إذا كانت الكرة قد تخطت الخط. بينما تقدم كاميرات أخرى صورا مضللة على الأرجح. وبناء على الأدلة المتاحة فإن الكرة بكاملها لم تتجاوز الخط”.
ومنح الهدف اليابان تذكرة الصعود إلى دور الستة عشر لملاقاة كرواتيا يوم الاثنين بينما تلعب أسبانيا أمام المغرب يوم الثلاثاء.