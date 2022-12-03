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هل تجاوزت الكرة الخط؟ اليابان تتأهل للدور الثاني في كأس العالم بهدف مشكوك في صحته

ألغى الحكم الهدف المثير للجدل في بادئ الأمر ثم عاد واحتسبه بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد لتصعد اليابان على رأس المجموعة الخامسة في واحدة من أكبر المفاجآت بكأس العالم.
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  • فجر هدف الفوز المثير الذي سجله منتخب اليابان في مرمى إسبانيا كثيرا من الجدل بعدما بدت الكرة وقد تخطت بالفعل الخط الخلفي في منتصف ملعب الفريق الأوروبي.
  • ألغى حكم المباراة الهدف في بادئ الأمر بعدما رفع مساعده الراية بتجاوز الكرة للخط الخلفي لكنه عاد واحتسبه بعد الرجوع لحكم الفيديو  المساعد.
  • كان الهدف حاسما، فقد صعد باليابان على رأس المجموعة في واحدة من أكبر المفاجآت بكأس العالم لتحرم ألمانيا من الصعود وتدفع بإسبانيا بطلة العالم في 2010 إلى المركز الثاني.

الاتحاد الدولي يؤكد صحة الهدف

  • الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) كان حاسما وقال إن الكرة تحتسب خارج الملعب عندما “تخرج بكاملها من على خط التماس سواء على الأرض أو في الهواء”.
  • وفي هذه الحالة بدا من الكاميرات أن جزءا من الكرة كان لا يزال يلمس الخط.
  • لكن رد الفيفا لم يرض الكثير، فقد قال الصحفي الرياضي الأمريكي جرانت وال في حسابه على تويتر “إن هدف اليابان يتحدى قوانين الفيزياء. هذا غير معقول”.
  • وقال مستخدمون على الانترنت إن النظر إلى الكرة من أعلى يتعارض مع الصور التي قدمتها كاميرات من زوايا أخرى مختلفة.

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اليابان تواجه كرواتيا

  • قال الفيفا أيضا على تويتر إن مسؤولي حكم الفيديو المساعد “استخدموا كاميرا خط المرمى للتحقق مما إذا كانت الكرة قد تخطت الخط. بينما تقدم كاميرات أخرى صورا مضللة على الأرجح. وبناء على الأدلة المتاحة فإن الكرة بكاملها لم تتجاوز الخط”.
  • ومنح الهدف اليابان تذكرة الصعود إلى دور الستة عشر لملاقاة كرواتيا يوم الاثنين بينما تلعب أسبانيا أمام المغرب يوم الثلاثاء.
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