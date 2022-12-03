هل تجاوزت الكرة الخط؟ اليابان تتأهل للدور الثاني في كأس العالم بهدف مشكوك في صحته

ألغى الحكم الهدف المثير للجدل في بادئ الأمر ثم عاد واحتسبه بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد لتصعد اليابان على رأس المجموعة الخامسة في واحدة من أكبر المفاجآت بكأس العالم.