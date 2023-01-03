هل تتكرر أزمة كورونا 2020 في 2023 مع المتحور الجديد؟

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا يعد أسرع انتشاراً وأقوى.

وقالت الصحيفة إن الخبراء أطلقوا على المتحور الجديد المسؤول عن واحد من كل 25 إصابة في المملكة المتحد، اسم “XBB.1.5”.

ورفعت الولايات المتحدة من جهوزيتها لمواجهة المتحور الجديد بعد تسببه في زيادة الإصابات التي تتطلب حالاتها المعالجة في المستشفى.

وأصبح المتحور الجديد مسؤولا في الولايات المتحدة عن 4 من أصل كل 10 حالات، بعد أن كان مسؤولا عن حالتين من بين كل 10 قبل نحو أسبوع.

وقال خبراء بريطانيون لـ”ديلي ميل” إن المتحور الجديد يمثل جرس إنذار للسلطات في بريطانيا وقد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الصحية، المتمثلة بالوباء المزدوج: كورونا والإنفلونزا.

وأظهرت بيانات من معهد Sanger، وهو واحد من أكبر مراكز مراقبة مرض “كوفيد-19” في بريطانيا، أن 4% من الإصابات حتى الأسبوع الذي انتهى في 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي تسبب بها المتحور الجديد.