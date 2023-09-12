هل ستتأثر السعودية بالعاصفة دانيال؟

أكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم “الثلاثاء”، عدم تأثر أجواء المملكة العربية السعودية بالعاصفة دانيال مباشرة، مشيراً إلى أن المركز يراقب آخر المستجدات.

ونبّه من أمطار غزيرة على العاصمة ومحافظة الجموم، مصحوبة برياح نشطة، تؤدي إلى تساقط البرد، وجريان السيول، وانعدام في الرؤية الأفقية، تستمر حتى الساعة الـ 9:00 من مساءً.

? المركز يراقب آخر المستجدات للعاصفة #دانيل، حيث أن التوقعات تشير بمشيئة الله إلى عدم تأثر أجواء المملكة بها مباشرة.#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/UfmY8JEU3U — المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) September 12, 2023

كما نبّه المركز من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير، يصاحبها رياح نشطة وتساقط البرد وجريان السيول وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، تستمر حتى الساعة الـ9:00 مساءً.

وأصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بهطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الافقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول، على محافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والدرب، وبيش، ومركز الفطيحة، تستمر حتى الساعة الـ 9:00 مساءً.