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Posted inأخبار أريبيان بزنسطقس

هل تتأثر السعودية بالحالة المدارية في بحر العرب؟

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أوضح المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية أن المؤشرات الأولية للتوقعات من مخرجات النماذج العددية لاحتمال تكوُّن حالة مدارية في بحر العرب خلال الأسبوع المقبل، تشير إلى عدم تأثُّر أجواء المملكة مباشرة بهذه الحالة.
وأفاد المركز استمرار مراقبته مستجداتِ الحالة، وسيتم إصدار التقارير الخاصة لها إذا لزم الأمر أولًا بأول.

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