أسرار وخطوات لمكافآت الموظفين المثمرة

في أعقاب موجة استقالات كبرى، بلغ استخدام مكافآت استبقاء الموظفين أعلى مستوياته على الإطلاق.

ولكن هل يتم استخدام هذا المال بشكل فعال؟

في النهاية، يمكن أن تكون مكافآت استبقاء الموظفين أداة فعالة قصيرة الأجل للمناصب العليا والتي يصعب استبدالها.

تحدد دراسة أجرتها “هارفرد بزنس ريفيو” أربع خطوات للتأكد من أن شركتك تستخدم مكافآت الاستبقاء بشكل فعال.

وصل استخدام مكافآت الاستبقاء – المبالغ النقدية المقدمة للموظفين كحافز للبقاء في الوظيفة خلال تاريخ محدد أو عند تحقيق إنجاز معين – إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، مع قيام ما يقرب من 60% من المؤسسات بالاستثمار وفقاً لدراسة حديثة أجرتها “العالم في العمل” World at Work.

لكن هل هو المال الذي ينفق بحكمة؟

يقول توم ماكمولن، المشرف على الخبرات في “كورن فيري” للاستشارات الإدارية، إن مكافآت الاستبقاء تُقدم عادةً للموظفين الذين يضطلعون بدور رئيسي وأظهروا أداءً متميزاً. يمكن أن تكون مفيدة في حالات معينة ، على سبيل المثال، لتشجيع الموظفين على البقاء من خلال الدمج أو الاستحواذ أو من خلال إكمال مشروع مؤسسة رئيسي.

ويمكن أن تكون مكافآت الاحتفاظ أيضاً أداة مفيدة للحفاظ على الموظفين خلال المنافسة الشديدة على المواهب. تقول جاكلين ويلش، نائبة الرئيس التنفيذي ومديرة الموارد البشرية في شركة “نيويورك تايمز”: “هذا النمط مرتبط ببيئة الاقتصاد الكلي”. ويوافق ماكمولن على ذلك، مشيراً إلى أن الشركات تستخدم مكافآت الاستبقاء عندما تتلقى إشارة في السوق بأنها قد تفقد المواهب، مثل معدل دوران مرتفع في وظيفة معينة.

قد يكون العمل عن بُعد عاملاً آخر يحتمل أن يؤدي إلى زيادة استخدام مكافآت الإقامة. في أعقاب جائحة كوفيد، ضعفت ثقافة الشركات وعلاقات الصداقة المهنية. يلاحظ ماكمولين أن هذا ربما جعل مثل هذه المكافآت النقدية تبدو ضرورية أكثر.

ومع ذلك، هناك بعض المخاطر التي يجب أن تكون على دراية بها عند تقديم مكافآت الاحتفاظ. لا يوجد دليل على زيادة المشاركة أو الولاء على المدى الطويل. ولهذا السبب، استخدمتها تريسي وينتو ، نائبة رئيس الموارد البشرية في Iovance Biotherapeutics، باعتدال.

وتوضح قائلة: “إنها تنقل علاقة الموظف / صاحب العمل بعيداً عن حالة الشراكة المثالية وباتجاه التعامل المتبادل”، مشيرة إلى أنه عندما عرضت علاوات الاستبقاء، غادر 90% من هؤلاء الموظفين على أي حال.

يقول راندي ماي، مستشار التوظيف في مدينة نيويورك: “يحتاج أرباب العمل إلى فهم منظور الموظف. بمجرد حلول يوم الدفع، يكونون في الخارج. سيبدأون البحث عن وظائفهم في حوالي تاريخ الانتهاء. تجعل مكافآت استبقاء الموظفين يفكرون، هذه هي التواريخ الوحيدة التي يريدونها”.

وتستخدم بعض المؤسسات مكافآت الاحتفاظ أو تسجيل الدخول للحصول على المواهب ومطابقة عروض العمل المتنافسة. لكن هذه الاستراتيجية قصيرة الأجل تخاطر بعزل الموظفين الحاليين ويمكن أن تعيث فساداً عندما يتعلق الأمر بالمساواة في الأجور.

وهناك حجة أخرى ضد مكافآت الاستبقاء: “أنت تدفع في الأساس للناس مقابل ما تدفع لهم بالفعل من أجل القيام به”، كما تلاحظ إيريكا دنكان، مستشارة الموارد البشرية في “نيوجيرسي”.

طريقة أكثر فعالية لاستخدام مكافآت الاستبقاء

في معظم المؤسسات، تُترك مكافآت الاستبقاء لتقدير الإدارة. أقل من ثلث الشركات لديها إرشادات رسمية ومعايير أهلية، وفقاً لدراسة World of Work. وتُستخدم المكافآت بشكل أساسي في المناصب العليا والتي يصعب استبدالها (مثل المبيعات وتكنولوجيا المعلومات والموظفين التقنيين)، ويتم دفع المكافآت نقداً في مبلغ مقطوع.

تستخدم حوالي ربع المؤسسات عائداً دورياً على فترات زمنية منتظمة أو عند تحقيق معالم المشروع. تحتوي العديد من العقود على أحكام استرداد، حيث يجب على الموظف سداد المكافأة (أو جزء تناسبي) إذا غادر قبل الفترة الزمنية المنصوص عليها. عادة لا تكون مدة الخدمة معياراً للأهلية.

ولاستخدام مكافآت الاحتفاظ بشكل أكثر فعالية ، يوصي الخبراء بالخطوات الأربع التالية:

1. فكر بشكل استراتيجي

عندما تقدم مكافأة الاستبقاء، فأنت تقدم بشكل أساسي للموظف تاريخ انتهاء. لذا عليك أن تسأل نفسك: ما هي المخاطر التي تدفع الموظف للمغادرة ؟ هل ستقلل مكافآت الاستبقاء من هذا الخطر؟ وكيف ستقيس النجاح؟

إذا كنت تعاني من معدل عالي من استقالات الموظفين بسبب الراتب الأساسي الأقل من السوق، على سبيل المثال، فإن مكافآت الاستبقاء ليست هي الحل.

تحتاج إلى رفع الراتب الأساسي. إذا كنت تريد التعرف على النتائج والجهود الاستثنائية، فامنح الموظف مكافأة فورية لمرة واحدة. للاحتفاظ بكبار المسؤولين التنفيذيين، قد يكون من المنطقي للتدفق النقدي استكشاف منح الأسهم المقيدة التي تستحق بمرور الوقت.

ويمكن أن تكون مكافآت الاستبقاء طريقة إبداعية لإبطاء النمو والمخارج إذا كنت تحتاج فقط إلى أشخاص على المدى القصير. توضح إريكا دنكان ذلك قائلة: “يمكنك تصميم برنامج تدريجي بمقياس متدرج، مثل أربعة أشهر وستة أشهر وما إلى ذلك”.

2. توضيح أهلية البرنامج وتقديم إرشادات للمديرين حول كيفية استخدامها

يكتسب هذا العامل أهمية كبيرة لسببين. أولاً، من المرجح أن تتعرض الشركات التي لا توفر الحوكمة لخطر فتح دفتر شيكات. ثانياً، اعتمدت أكثر من 25% من الشركات التي تدفع مكافآت الاستبقاء على تقدير الإدارة، وبالتالي لم تتمكن من تحديد كيفية حسابها، وفقاً لـ World at Work.

إن وجود سياسة واضحة يضمن أيضاً أن يكون نهج شركتك تجاه مكافآت الاحتفاظ أكثر عدلاً. حرية التصرف للإدارة الكاملة، دون أي رقابة ، والمخاطر المحسوبية، والإنصاف، وقضايا الروح المعنوية.

3. ضع عرضك خطياً

قم بتضمين تواريخ الأهلية وأحكام الدفع والأساس المنطقي للمكافأة. عند الاقتضاء، حدد معالم المشروع المؤهلة. ضع في اعتبارك ما إذا كان سيتم تضمين شرط استرداد، وعدم الأهلية في حالة الإنهاء لسبب، والدفع مشروطاً بالإفراج عن المطالبات. يجب أن تكون اللغة التعاقدية مفهومة بسهولة – لا توجد لغة قانونية.

4. معرفة ما إذا كانت تجتاز اختبار “الطابعة العامة”.

اسأل نفسك: إذا تم اكتشاف نسخة من برنامج مكافأة الاستبقاء على طابعة من قبل موظف مطمئن، فهل ستجتاز اختبار الإنصاف؟ تقول جاكلين ويلش: “يجب أن يتم تصميم البرنامج بحيث إذا تم توصيله لجميع الموظفين، فإنهم سيفهمون الاستراتيجية”.

إذا كنت ستستخدم مكافآت الاستبقاء على نطاق واسع، ففكر في توصيل البرنامج. قد لا يحبه الناس، لكنهم سيثقون بك ويحترمونك أكثر إذا سمعوا عن البرنامج من قادة الشركة وثقتهم بالأساس المنطقي، وليس من خلال مطحنة إشاعات الموظفين.

وأعطت ويلش مثالًا لما يبدو عليه هذا في الممارسة. اشتهر أحد أرباب عملها السابقين بأنه مطور جيد لدور وظيفي معين. مثل الساعة، في عمر 12 إلى 18 شهراً، كان العملاء يأتون لاقتناص هذه الموهبة.

مع ارتفاع معدل دوران المنصب من 10% إلى 25%، أنشأت شركتها استراتيجية الاستبقاء والتطوير. كانوا صريحين مع الموظفين في هذا الدور، وأبلغوهم أن العملاء سيحاولون تغيير وظائفهم بعد عام. قاموا بتثقيفهم حول أسباب البقاء، وشرح السلم الوظيفي وفرص الترقية. عندما كان ذلك ممكناً، قاموا بترقية هؤلاء الموظفين على جدول زمني قصير. وعندما لم يكن الأشخاص جاهزين تماماً للترقية، استخدموا مكافآت الاستبقاء كحل مؤقت لتحفيزهم على اكتساب المهارات اللازمة للوصول إلى المستوى التالي.

كلمة أخيرة للحكماء: لا تدفعوا الحمقى للبقاء. افتح باب الخروج لأصحاب الأداء المتميز الذين يهددون بالمغادرة بدلا من تركهم يسممون بيئة العمل. دعهم يذهبون، مهما كانت نتائجهم رائعة. تقول ويلش: “لا تسمح لنفسك في أن تكون في وضع صعب ضيق الخيارات”.

وإذا كانت مؤسستك لا تستطيع تحمل تكاليف برنامج المكافآت، فيمكنك مكافأة الموظفين الرئيسيين بفرص التطوير الوظيفي وتعليقات محددة وتقديرية. هناك العديد من الطرق غير النقدية للاحتفاظ بالموظفين.

عند استخدامها بصورة ناجعة، تعتبر مكافآت الاستبقاء أداة اقتصادية فعالة قصيرة الأجل للمؤسسات. لا يتعلق الاحتفاظ والولاء على المدى الطويل بالضرورة بالمال، ولكنهما يعتمدان على العلاقات التي لا تقدر بثمن التي يبنيها المديرون مع أعضاء فريقهم.