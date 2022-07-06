هل بدأ العزوف عن السندات الحكومية الأمريكية؟

قد ترتفع عوائد السندات الحكومية لمستويات قياسية هذا العام، لكن هناك مخاطر سياسية في الرهان على ذلك الاستثمار.

تتقلص القدرة الشرائية للمستهلك مع ارتفاع الفائدة في التوجه الذي نشهده مع بدء بنوك مركزية عديدة حول العالم برفع أسعار الفائدة لكبح التضخم بحسب المنتدى الاقتصادي العالمي.

ولهذا التحول تبعات كبيرة على البنوك وأسواق مثل العقار والسيارات بل معظم الأسواق عامة. ورغم أن تبدل أسعار الفائدة صعودا ونزولا في دورات اقتصادية هو أمر اعتيادي مع الديون التي تتيح للأشخاص استهلاك أكثر مما ينتج، وهو يضغط لزيادة ذلك الانتاج لسداد تلك الديون. وخلال العقود القليلة الماضية قفزت أسعار الفائدة لذروتها في عام 1981 بحوالي 15 بالمئة ثم وصلت للقاع في 2020 بحوالي 0.62 بالمئة فيما كان متوسط أسعار الفائدة قرابة 5.6 بالمئة.

إلا أن ما يحصل حاليا يختلف على عدة مستويات لأن السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات تقدم فائدة من 3.2 بالمئة وهو أقل بكثير من المتوسط (5.6%) على أساس الزعم الرسمي الأمريكي حول معدل التضخم بحوالي (8.6 بالمئة).

وهناك فرصة كبيرة للمزيد من رفع الفائدة وقد ترتفع بذلك عوائد السندات الحكومية لمستويات كبيرة. ومن العوامل التي تلعب دورا في سعر الفائدة، عدا عن قرارات البنك الفيدرالي الأمريكي، هناك الميزانية الفيدرالية الأمريكية لأن الإنفاق الحكومي أعلى مما تحصل عليه الحكومة من الضرائب، وتقوم بالاستدانة من خلال السندات الحكومية لتعويض الفارق أي العجز، ولا يمانع الكونغرس بالموافقة على العجز المالي الحكومي مما يعني المزيد من السندات الحكومية لتمويل ذلك العجز.

وفي السابق كانت هناك شهية كبيرة لإقبال الدول الأجنبية على السندات الحكومية الأمريكية، لكن ذلك لم يعد كذلك حاليا بعد اتضاح المخاطر السياسية للدولار مع إطلاق أكبر حملة من العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد روسيا عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، وضمن هذه العقوبات، صادرت الحكومة الأمريكية احتياطات الدولار العائدة للبنك المركزي الروسي وهو مدخرات روسيا المتراكمة. ولفتت صحيفة وول ستريت جورنال مطلع شهر أذاء الماضي إلى خطر ذلك على سلامة الدولار.

وقالت الصحيفة إن الصين تتنبه لما يجري وقد يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل الجغرافيا السياسية والإدارة الاقتصادية وحتى الدور الدولي للدولار الأمريكي. والصين هي أكبر مستثمر بالسندات الأمريكية وتنبهت لما جرى مع روسيا وقد يكون ذلك وراء تقليص حيازتها من تلك السندات لمستويات هي الأقل منذ 12 عاما بحسب رويترز.

لايقتصر الأمر على الصين بل هناك حلفاء الولايات المتحدة ممن بدؤوا بالابتعاد عن الديون الأمريكية أي السندات الحكومية الأمريكية مثل اليابان بحسب بلومبرغ التي تلفت إلى أسباب إضافية لعزوف اليابان عن تلك السندات رغم أن اليابان كانت حتى وقت قريب أكثر الدول حيازة لهذه السندات بحوالي 1.2 تريليون دولار.

وهناك توقعات بأن الأسواق المالية دخلت في دورة جديدة طويلة الأجل ، مع ارتفاع أسعار الفائدة وسوق سندات متراجعة، مما سيكون له تداعيات هائلة على الاقتصاد وسوق الأوراق المالية.

ومن المحتمل أن نشهد تقلبات غير مسبوقة في الأسواق المالية مع إفلاس آلاف الشركات التي اعتادت على سيولة سخية في التمويل بأسعار فائدة منخفضة ووقتها سيكون ذلك أكبر تحول يشهده القطاع المالي العالمي.