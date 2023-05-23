هل انتهت رحلة رونالدو والنصر السعودي؟

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الرياضية الإسبانية أن أسطورة كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو يرغب في فسخ عقده مع نادي النصر السعودي، وذلك بعد أقل من 6 أشهر على انتقاله من فريقه السابق مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وقالت الصحيفة الإسبانية إنه “على الرغم من حالة الاستقرار التي يعيشها رونالدو في العاصمة السعودية، إلا أن البعض بدأ يتحدث عن مستقبله وإمكانية رحيله بعد الفشل الرياضي الذي صاحب فريق النصر حتى الآن”.

يشار إلى أن النصر خسر كأس السوبر السعودي، وكذلك كأس الملك، كما يبتعد عن اتحاد جدة في صدارة الدوري السعودي بـ 3 نقاط قبل 3 مراحل من نهاية البطولة.

وسجل رونالدو 13 هدفًا وصنع هدفين، خلال 17 مباراة شارك فيها مع النصر في جميع بطولات الموسم.

وأشار الصحيفة في نسختها الصادرة الثلاثاء إلى أن رونالدو لم يعد يحتمل الأمر ويُريد الرحيل عن الدوري السعودي وكتبت “لقد أدرك حقيقة النادي والوضع في البلاد خاصة من حيث البنية التحتية الرياضية واختلافها عن أوروبا. لقد بدأ المقربون منه الحديث عن ذلك بهدف واضح وهو القدرة على المغادرة والعودة إلى أوروبا من جديد”.

وأوضحت “موندو ديبورتيفو” أن رونالدو يرغب في فسخ عقده مع النصر من جانب واحد رغم أن ذلك سيُعرضه للإيقاف لمدة 4 أشهر وكذلك سيُلزمه بدفع تعويض مالي ضخم للنادي، إذ يتبقى في عقده سنتان.

ووفقاً للوائح نظام نقل اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، فسيتعين على “الدون” تعويض النصر عن السنتين المتبقيتين من عقده.

بالإضافة إلى واجب دفع التعويض، تحدد اللوائح عقوبات رياضية أخرى ضد اللاعب الذي ينهي عقدًا خلال الفترة المحمية.

وبالنسبة لرونالدو البالغ من العمر 37 عامًا، وفي حالة فسخ العقد من جانب واحد سيتعرض لعقوبة تمنع من لعب أي مباراة رسمية لمدة أربعة أشهر.