فادي طنّوس by فادي طنّوس

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هل انتحر مونبين نجم فرقة استرو؟

فادي طنّوس by فادي طنّوس
FILE PHOTO: Soccer Football - Coppa Italia - Final - Juventus v Inter Milan - Stadio Olimpico, Rome, Italy - May 11, 2022 A Juventus fan waves a flag inside the stadium before the match REUTERS/Ciro De Luca

أعلنت فرقة استرو (Astro) الكورية الجنوبية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي غن وفاة عضوها مونبين (Moon Bin) عن عمر يناهز 25 عاماً، وسط ترجيحات بأنه أقدم على الانتحار.

وكان نجم الكيبوب بدأ حياته كممثل وعارض أزياء قبل أن ينضم إلى الفرقة عام 2016، حيث حقق شهرة واسعة.

وأصدر مونبين مع زميله سانها مطلع هذا العام اسطوانة بعنوان “مادنس” (Madness).

وأعاد رحيل الفنان الشاب إلى الأذهان تكرار حالات وفاة نجوم الفن الكوري في سن مبكرة خلال السنوات الماضية.

وسبق أن انتحر عضو فرقة “شايني” جونغهيون في 2017 والفنانة الشابة غو هارا في 2019.

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