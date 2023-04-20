هل انتحر مونبين نجم فرقة استرو؟

أعلنت فرقة استرو (Astro) الكورية الجنوبية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي غن وفاة عضوها مونبين (Moon Bin) عن عمر يناهز 25 عاماً، وسط ترجيحات بأنه أقدم على الانتحار.

وكان نجم الكيبوب بدأ حياته كممثل وعارض أزياء قبل أن ينضم إلى الفرقة عام 2016، حيث حقق شهرة واسعة.

وأصدر مونبين مع زميله سانها مطلع هذا العام اسطوانة بعنوان “مادنس” (Madness).

وأعاد رحيل الفنان الشاب إلى الأذهان تكرار حالات وفاة نجوم الفن الكوري في سن مبكرة خلال السنوات الماضية.

وسبق أن انتحر عضو فرقة “شايني” جونغهيون في 2017 والفنانة الشابة غو هارا في 2019.