هل المكملات الغذائية “حبوب سحرية” تضر النساء؟

تسرق المكملات الغذائية الأضواء في هذا العصر، وتدفع عمليات البحث على الإنترنت والحيل التسويقية الجذابة إلى الرغبة في شراء مثل هذه المنتجات.

ورغم أن المكملات الغذائية تعزز الطاقة لدى الجسم وتمنحه القدرة على التحمل، إلا أن بعض الأفراد الذين ليس لديهم معرفة مناسبة قد يتعرضون لبعض الآثار الجانبية المحتملة، والتي قد تؤدي إلى أمراض مثل الجفاف وضعف وظائف الكلى.

الدكتورة روقصر رحمان أخصائية التغذية السريرية في مستشفى برجيل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي تقول في هذا الشأن إن هناك شائعات خاطئة عن المكملات الغذائية بأنها حبوب سحرية، وحذرت بعض الفئات، خاصة النساء من تناولها أو استخدامها مع الأدوية.

وأشارت روقصر خلال حديثها لـ”أريبيان بزنس” إلى أن بعض المكملات الغذائية واسعة الانتشار والشعبية، من بينها فيتامين د والكرياتين وفيتامين ب 12 والحديد والبروبيوتيك التي يستخدمها الشباب في بناء العضلات. مدفوعا بالرغبة المستمرة في الحصول على نتائج أسرع.

وحذرت من كثرة تناول الكرياتين الذي قد يؤدي إلى خطر الجفاف والإمساك، وربما ضعف وظائف الكلى.

وأرجعت روقصر سبب عدم تناول الأجيال الماضية للمكملات، إلى عدم حاجتهم إلى فيتامين C أو الحديد لأنهم استهلكوا العديد من الفواكه والخضروات، وكان لديهم بروتينات جيدة وعدد أقل من الأطعمة المصنعة.

وتابعت: “عندما جاءت مكملات الفيتامينات اعتقد الناس أنها حبوب سحرية، وتشير الدراسات إلى أنه عندما يفي الفرد بالفعل بمتطلباته الغذائية، فإن تناول كمية إضافية لن يقدم أي فوائد صحية”.

روقصر رحمان

فيتامين (د) الأكثر طلباً في السوق

وأوضحت روقصر أن فيتامين (د) هو الأكثر طلباً الآن، وتابعت: “في السابق عندما كان النشاط البدني أكثر من الآن، وكان الأطفال يلعبون في الهواء الطلق، لم يكن نقص فيتامين (د) سائدا، لكن مع ظهور نمط الحياة المستقرة والعمل من المنزل وانجذاب الأطفال بشكل كبير إلى الألعاب الداخلية والإلكترونية، أصبح نقص فيتامين (د) مجالا مثيرا للقلق.

وتابعت: “الأشخاص الذين بالكاد يخرجون أو يبقون في منازلهم في الغالب يقعون فريسة لنقص الفيتامين، وإذا أشارت الاختبارات إلى نقصه فيمكنهم تناول المكملات كما يوصي الطبيب”.

ونوهت إلى أنه بالرغم من ذلك فإنه في حال استهلاك جرعات عالية من فيتامين (د)، فيمكن أن يزيد من امتصاص الكالسيوم ويسبب آلام العضلات وحصى الكلى وآلام البطن”.

حبة سحرية.. أبرز المفاهيم الخاطئة

وعن أبرز المفاهيم الخاطئة الشائعة أو المعتقدات الخاطئة لدى الناس حول المكملات الغذائية، قالت روقصر: “عادة ما يعتبر الناس هذه حبوبا سحرية وقليل منهم يجعلون من الطقوس تناولها يوميا حتى لو تخطوا وجباتهم”.

وشرحت: “على سبيل المثال، لا تحتاج معظم النساء فوق سن 60 إلى الكثير من المكملات ما لم تتطلب أي حالة طبية، وإذا كانوا يستهلكون أكثر من 2500 ملغ من الكالسيوم يوميا، فقد يؤدي ذلك إلى تصلب الشرايين وتعريضهم لخطر الإصابة بأمراض القلب”.

وترى روقصر أنه من الضروري أن تحتاج النساء الحوامل إلى مكملات مثل حمض الفوليك ومكملات الكالسيوم، لكنها نوهت: “ينبغي أن تؤخذ هذه المكملات تحت توصية الطبيب”.

المكملات الغذائية

المكملات الغذائية لا تعالج الأمراض

وأشارت روقصر إلى أن المكملات الغذائية لا يمكن أن تأخذ دورا أو تحل محل فعالية وجبة متوازنة، وأنها لا تهدف إلى علاج أي أمراض أو منع أي حالة.

وتابعت: “إذا كان الفرد يمكن أن يستهلك الكمية الموصي بها من حصص الفواكه والخضروات يوميا، فإن الجسم يمتص العناصر الغذائية بشكل أفضل في شكل طعام، والذي يحتوي على كمية جيدة من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية”.

خطر تناول المكملات مع الأدوية

وحذرت روقصر من تناول المكملات الغذائية مع الأدوية، وقالت: “عندما تفكر في تناول مكمل غذائي، اقرأ ملصق التغذية، لأن بعض المكونات يمكن أن تتفاعل سلبا مع الأدوية التي تتناولها”.

وأوضحت: “على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي زيادة كمية فيتامين C وفيتامين E إلى تقليل آثار العلاج الكيميائي. إذا تم استهلاكه بكميات زائدة، فإن فيتامين K سيتفاعل سلبا مع الأشخاص الذين يتناولون مميعات الوارفارين، وAzitrome، إلخ”،

وواصلت: “زيادة تناول مكملات الحديد يمكن أن تجعل الفرد ممسكا ويؤدي إلى تلف الكبد المحتمل”.

وحول اللوائح ومعايير السلامة للمكملات الغذائية تنصح روقصر بالتأكد من قراءة المكونات بشكل صحيح، واختيار المنتجات من الشركات المعروفة، مع اختيار العلامات التجارية الموسومة بشركات الأدوية وأختام ملصقات المستهلك، على أن تكون معتمدة من قبل منظمة اختبار تابعة لجهة عالمية.

المكملات الغذائية للحوامل وكبار السن

وبخصوص النساء الحوامل وكبار السن، قالت روقصر إن مثل هذه الفئة تتطلب مكملات إضافية، حيث توجد متطلبات متزايدة لبعض العناصر الغذائية. على سبيل المثال، حمض الفوليك وفيتامين ب 12 وفيتامين د والكالسيوم بكميات مختلفة خلال فترة الحمل والرضاعة لدعم احتياجاتهم المتزايدة ويمكنهم استهلاك الكمية الموصى بها تحت إشراف الطبيب.

وترى روقصر أن البحث العلمي يلعب دورا مهما مع كل يوم نمو، وأن التوصية تختلف لكل عمر وعرق وجنس.