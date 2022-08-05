هل الشباب السعودي مُحجم عن الزواج؟

أعلن مجلس الأسرة التابع لوزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، الخميس، أن 66.23% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15و34 عاماً لم يتزوجوا أبداً.

ونشر المجلس احصائياته على صفحته في تويتر، فأشار إلى أن نسبة المتزوجين بين نفس الفئة تبلغ 32.45% والمطلقين 1.27، والأرامل 0.05%.

احترام الحياة الزوجية والمحافظة على استقرارها، قيم تغرسها #الأسرة في نفوس أبنائها مبكراً، من خلال إعلاء القيم التي تنشر المودة وتصون العلاقة بين الزوجين .#مجلس_شؤون_الأسرة pic.twitter.com/sUSYJwwQ7C — مجلس شؤون الأسرة (@FAC_SA) August 4, 2022

وأشار المجلس في تغريدة له إلى أن احترام الحياة الزوجية والمحافظة على استقرارها “قيم تغرسها الأسرة في نفوس أبنائها مبكراً، من خلال إعلاء القيم التي تنشر المودة وتصون العلاقة بين الزوجين”.

وتقدر فئة الشباب في السعودية بنسبة تصل إلى نحو 36.7% من إجمالي السكان، الذين تشير الإحصائيات إلى أنهم يبلغون أكثر من 21 مليون نسمة بقليل.