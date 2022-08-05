فادي طنّوس by فادي طنّوس

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Posted inأخبار أريبيان بزنسمجتمع

هل الشباب السعودي مُحجم عن الزواج؟

فادي طنّوس by فادي طنّوس

أعلن مجلس الأسرة التابع لوزارة الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية، الخميس، أن 66.23% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15و34 عاماً لم يتزوجوا أبداً.

ونشر المجلس احصائياته على صفحته في تويتر، فأشار إلى أن نسبة المتزوجين بين نفس الفئة تبلغ 32.45% والمطلقين 1.27، والأرامل 0.05%.

وأشار المجلس في تغريدة له إلى أن احترام الحياة الزوجية والمحافظة على استقرارها “قيم تغرسها الأسرة في نفوس أبنائها مبكراً، من خلال إعلاء القيم التي تنشر المودة وتصون العلاقة بين الزوجين”.

وتقدر فئة الشباب في السعودية بنسبة تصل إلى نحو 36.7% من إجمالي السكان، الذين تشير الإحصائيات إلى أنهم يبلغون أكثر من 21 مليون نسمة بقليل.

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