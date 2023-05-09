هل الذكاء الاصطناعي مسلم أم مسيحي؟

لمح مشهور سعودي في مواقع التواصل الاجتماعي، حديثاً، إلى أن “الإسلام” هو دين الذكاء الاصطناعي في أحد منشوراته الكثيرة، وعلى الرغم من أن هذه الجزئية قد لا تهم شريحة معينة من المتابعين ولكن في المقابل تبدو تفصيلاً ربما يشغل بال كثيرين نظراً لكثرة الذين شاركوا في النقاش حولها.

ولاقت تغريدة لؤي الشريف تداولاً واسعاً في تويتر حيث ينشط كثير من السعوديين ليتبادلوا فيه الآراء بعيداً عن الإعلام الرسمي الذي ينحو باتجاه واحد.

وقال “الشريف” في تغريدته التي شاهدها نحو أربعة ملايين مغرد وعلق آلاف المغردون بينهم كثير من مشاهير تويتر في منطقة الخليج العربي “طلبت من الذكاء الاصطناعي رسم بقرة ليست بالكبيرة في السن ولا بالبِكر، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين في الصحراء قبل حوالي ٣٤٠٠ سنة (الفترة الزمنية التقريبية لخروج موسى وبني إسرائيل) فكانت هذه النتيجة! رأيكم؟”، وأرفقها بصورة البقرة التي تذكر المسلمين بقصة النبي موسى وبقرة بني إسرائيل الصفراء.

طلبت من الذكاء الإصطناعي رسم بقرة ليست بالكبيرة في السن ولا بالبِكر، صفراء فاقع لونها تسر الناظرين في الصحراء قبل حوالي ٣٤٠٠ سنة (الفترة الزمنية التقريبية لخروج موسى وبني إسرائيل) فكانت هذه النتيجة!



رأيكم؟#تعليم pic.twitter.com/luh6H9hzxb — Loay Alshareef لؤي الشريف (@lalshareef) April 30, 2023

قصة البقرة الصفراء

ذُكِر في القرآن الكريم عديد من قصص الحيوانات، وقصة بقرة بني إسرائيل من أبرز تلك القصص، ويعود أصلها إلى مقتل رجل كبير في السن وغني من بني إسرائيل، ليلاً، وتركت جثته في الطريق، ولم يعرف أحد من قاتله، وكان للقتيل أبناء أخ يريدون أن يرثوا ماله الكثير، واختصم أبناء العم، فأشار عليهم أحدهم أن يأخذوا رأي نبي الله موسى.

فأمرهم موسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة، فغضب أهل القتيل من موسى، وظنوا أنه يسخر منهم، لكنه بين لهم أن هذا أمر من الله تعالى، ووحي منه عز وجل.

ولما استقروا على أن يذبحوا البقرة طلبوا من نبي الله موسى عليه السلام أن يصف البقرة لهم، وما هو لونها، فجاء أمر لله تعالى أن يذبحوا بقرة متوسطة بكر صفراء لونها ينشرح لها الصدور.

ثم عادوا وسألوا نبي الله موسى عن وصفها لأن البقر كله متشابه في نظرهم، فقال لهم موسى، هي بقرة لا تستخدم في حرث الأرض ولا السقاية، ولا عيب فيها، وكان هناك بقرة يملكها رجل بار بوالديه، تتطابق مع الوصف الذي وصفه نبي الله موسى عليه السلام. (قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاء فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ) سورة البقرة (69).

فطلبوا من صاحبها شرائها فرفض، ولكنه وافق بعد أن أخذ ما يعادل وزن البقرة ذهب عشر مرات، وأمرهم موسى عليه السلام أن يأخذوا بعض منها ويضربوا بها القتيل.

وبعد أن أخذوا أجزاء من البقرة وضربوا بها القتيل، أفاق القتيل مرة أخرى وسأله موسى عن الشخص الذي قتله، فأشار إلى ابن اخيه، وقال لقد قتلني ابن أخي ثم مات من جديد.

دين الذكاء الاصطناعي

قال الكاتب المتخصص بالعلوم والتقنية والذكاء الاصطناعي مهند الحميدي لأريبيان بزنس إن انحياز الذكاء الاصطناعي أمر وارد وليس الذكاء الاصطناعي بمسلم أو مسيحي أو بوذي وليس له دين إنما يعتمد على خوارزميات فمن يغذيه بالخوارزميات قد يقع في مطب الانحياز، وهذا الانحياز ربما يكون مشكلة أخلاقية ناقشها كثير من العلماء والفلاسفة في عصرنا الراهن وزاد الحديث عنه في الآونة الأخيرة.

وأوضح الحميدي “إذ أن تغدية الذكاء الاصطناعي ببيانات وافرة قد يشوبها انحياز مدخل البيانات نفسه.. من يغذيها بالبيانات قد يطبعها بطابعه ويصبغها بصبغته ووجدنا أمثلة كثيرة عن انحياز الذكاء الاصطناعي من حيث اللون والعرق وحتى الدين ويسعى كثير من العلماء والمتخصصين بالذكاء الاصطناعي إلى الوصول إلى آلية واضحة تمنع انحياز الذكاء الاصطناعي”.

وأضاف “بالنسبة لموضوع البقرة، يعود تصميم الذكاء الاصطناعي لها إلى ما غذيت به من بيانات فإذا ما كان الذي غذاها بالبيانات يعتمد على موروث الكتاب المقدس أو العهد القديم سيجعلها حمراء في صحراء سيناء مرتبطة بطقس الخطيئة ومحوها، أما إذا كان من غذى الذكاء الاصطناعي ذو خلفية مسلمة فإنه سيعتمد على النص القرآني القائل بأنها (صفراء فاقع لونها تسر الناظرين) وباقي الآية القرآنية”.