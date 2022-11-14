هل افتقد مهرجان القاهرة السينمائي جزءًا من بريقه؟

خاص – أريبيان بزنس

انطلقت في دار الأوبرا المصرية، أمس الأحد، الدورة الـ 44 من مهرجان القاهرة السينمائي، الذي يستمر حتى 22 من نوفمبر الحالي.

وطالت فعاليات المهرجان الأقدم في المنطقة سهام الانتقاد لتطرح السؤال: هل افتقد مهرجان القاهرة السينمائي جزءا من بريقه؟

تشارك في المهرجان أكثر من 50 دولة، ويتنافس نحو 120 فيلما من مختلف الأنواع في المهرجان، كما يضم عشرات العروض العالمية، فضلا عن عروض تعد هي الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

العشرات من نجوم السينما في مصر والعالم العربي والنجوم الأجانب يشاركون في المهرجان، ومن بينهم نجوم كبار في مصر يحرصون على عدم تفويت أي دورة ومنهم ليلى علوي ومحمود حميدة.

الانتقادات لبعض الجوانب التنظيمية للمهرجان منها ما هو متعلق بمكان إقامته، ومنها ما هو مرتبط بحفل الافتتاح، فضلا عما هو مرتبط بمدى تفاعل الجمهور مع المهرجان.



دعت النجمة المصرية الفنانة ليلى علوي إلى تخصيص مقر دائم لمهرجان القاهرة السينمائي، مضيفة في تعليق لها على هامش المهرجان أنها: “مع كامل احترامها لدار الأوبرا المصرية ولوزارة الثقافة تتمنى أن يكون للمهرجان مكان معين يخصص لإقامة المهرجان كل عام، يكون مجهزا للفعاليات مثل ما يحدث في كان وبرلين”، داعية إلى مزيد من الدعم المادي لمهرجان القاهرة.

من جانبه علق الناقد الفني “طارق الشناوي” لـ”أريبيان بيزنس” بأن دار الأوبرا مكان له سحره الخاص مضيفا:

• مهرجان القاهرة أقيم في السابق في أماكن أكثر اتساعا لكن تظل دار الأوبرا لها سحرها الخاص.

• رأيي أن دار الأوبرا مكان مناسب وله سحره الخاص، وأعتقد أن دار الأوبرا أقل قليلا من اتساع المكان الذي يقام فيه مهرجان برلين.

• لا يمكن الحكم على مهرجان القاهرة لأننا لم نر حتى الآن سوى حفل الافتتاح الذي كان يفتقد الجاذبية.

• حضور الفنانة لبلبة كان مسك الختام في حفل الافتتاح والذي كان يمكن جعله أكثر جاذبية.

• يجب وضع خطة طموح لعودة الجمهور لمهرجان القاهرة مجددا.

• نحن محرومون من الإحساس بالناس، ويجب أن يراهن المهرجان على الناس وليس الفنانين أو النقاد أو الصحافة.

• كان الرهان على الجمهور موجودا حتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي، لكن ذلك اختفى ولم يقم أحد بوضع خطة لعودة الجمهور حتى الآن.

وختم الناقد الفني طارق الشناوي حديثه لـ”أريبيان بيزنس” بالقول: إنه من المهم أن يضع المهرجان خطة طموحا لعودة الجمهور للمهرجان مجددا، فنحن محرومون من الإحساس، ويجب أن يراهن المهرجان على الناس وليس الفنانين أو الصحافة أو النقاد، فالرهان على الجمهور في الشارع وكان هذا موجودا حتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي، لكن اختفى ولم يقم أحد بخطة لعودة الجمهور حتى الآن.