هل استبعد منتخب مصر محمد صلاح بعد مفاوضات الاتحاد السعودي؟

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول، عدم الاستعانة بأبرز لاعبيه محمد صلاح، خلال التوقف الدولي الذي ينطلق بعد يومين بالقاهرة.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراتين خلال التوقف المقبل أمام إثيوبيا في الجولة الختامية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024، ووديا أمام تونس.

وحسب مصادر لـ”أريبيان بيزنس” فإن المدرب البرتغالي لن يستعين بنجم ليفربول الإنجليزي، رغم استدعائه على رأس قائمة موسعة لخوض المباراتين.

ما حقيقة استبعاد محمد صلاح من منتخب مصر؟

وقالت المصادر إن المدرب البرتغالي قرر إراحة اللاعب من المباراة الأولى فقط، خاصة بعد ضمان الفراعنة بالفعل التأهل لأمم أفريقيا المقبلة، على أن يكون ضمن عناصر الفريق في ودية تونس.

وجاء القرار بعد الإرهاق الذهني الذي تعرض له اللاعب في الساعات الماضية، بعد تلقيه عرضا تاريخيا من اتحاد جدة السعودي للانضمام لفريقه الصيف الحالي.

وعرض النادي السعودي على محمد صلاح ما يزيد عن ضعف راتبه السنوي مع ليفربول الإنجليزي بإجمالي 200 مليون يورو في موسمين، فضلا عن امتيازات أخرى تتعلق بطائرة خاصة وقصر كبير.

وقالت تقارير صحفية إن النادي رفع عرضه للاعب إلى نصف مليار يورو مقابل 3 سنوات مع العمل سفيرا لفترة أخرى.

هل فشلت صفقة اتحاد جدة ومحمد صلاح؟

تقارير سعودية تؤكد أن صفقة انضمام محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي الصيف الجاري لا تزال قائمة، رغم غلق نافذة الانتقالات في إنجلترا.

وكان اتحاد الكرة السعودي قرر غلق سوق الانتقالات الصيفية 2023 يوم الأحد 20 سبتمبر في الثانية عشرة من منتصف الليل، ما يعني أن النادي قد يتمكن من إبرام صفقات جديدة.

وحاول الاتحاد السعودي بالفعل ضم صلاح في الساعات الأخيرة ورفع قيمته أكثر من مرة، حيث عرض أولا 100 مليون جنيه إسترليني، قبل أن يضيف 50 مليونا إضافية.

وقالت بي بي سي الإنجليزية في وقت سابق إن العرض الأخير الذي رفضه ليفربول لانتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة وصل 195 مليون جنيه إسترليني، ما يجعله أغلى صفقة انتقال في العالم.

ودعم ليفربول صفوفه في الساعات الأخيرة بضم ريان غرافينبيرش صاحب الـ21 عاماً من بايرن ميونخ مقابل 40 مليون يورو.

ويلعب غرافينبيرش في مركز لاعب الوسط المتقدم، ويميل ناحية الجناح الأيسر.