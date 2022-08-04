هل احتكار قطاع الرقائق الأمريكي وراء زيارة بيلوسي إلى تايوان؟

فيما ذهب بعض المحللين إلى تأويل زيارة أمريكية إلى تايوان على أنها استفزاز أو حتى مصيدة للصين لتكرار سيناريو أوكرانيا وروسيا، يبدو أن زيارة رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، ولقاءها في تايبيه مع مارك ليو وهي رئيس إدارة شركة «تايوان لتصْنيع أشباه الموصلات – TSMC– تأتي لضمان الاستفادة من قانون أمريكي تم إقراره في يونيو لاستثمار أكثر من 50 مليار دولار في إنتاج أشباه الموصلات وتصنيعها بالتعاون مع شركة تايوان لتصْنيع أشباه الموصلات – وسامسونغ في الولايات المتحدة بعد أزمة نقص الشرائح بسبب اضطرابات سلاسل التوريد بفعل جائحة كوفيد 19.

وكشف نقص رقائق الكمبيوتر بسبب الوباء هشاشة هذا القطاع في الولايات المتحدة بعد أن أثار التوتر المتصاعد مع الصين مخاوف الأمن القومي بشأن ضمان الوصول إلى هذه التقنية، وبدا أن تعزيز طاقة إنتاج المكونات ذات الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية البالغة سهلت الوصول إلى إجماع المسؤولين من كل أطياف المشهد السياسي. فهذه الرقائق ضرورية للطائرات والأسلحة المتقدمة وهي بذلك ضمن أولويات الأمن القومي.

ويجري العمل على بناء مصنع للرقائق في ولاية أريزونا الأميركية بقيمة 12 مليار دولار لإنتاج رقائق بـ«ترانزستورات» بحجم خمسة نانومتر بناءً على دعوة من الحكومة الأميركية. و «TSMC» التايوانية هي أكبر شركة لتصنيع أشباه الموصلات في العالم ومورّداً حيوياً إلى الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، في المعدّات العسكرية، بما فيها الطائرات المقاتلة «F-35» وصواريخ مثل جافلين وغيرها إلى جانب أجهزة الكمبيوتر العملاقة المتطورة في المصانع الأميركية.

وكانت وزارة التجارة الصينية قد قالت إن قانون الرقائق والعلوم الذي أقرّه الكونغرس الأمريكي يتضمن أحكاماً تُقيد الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية العادية للشركات ذات الصلة في الصين؛ ما سيؤدي إلى اضطربات في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية، وتعطيل التجارة الدولية.