هل أنت ثري، أم أنك غني فقط؟ وما احتمال تعرضك للإفلاس؟ إليك نصائح خبراء المال

يبدد أغنياء ومشاهير كثر ثرواتهم بسرعة ويتعرضون لمهانة الإفلاس، بعضهم يتعافى بسرعة مثل كاني ويست وهو ثري وبقيت لديه القدرة على جني الملايين بعد أن أهدر مليارات الدولارات بأيام قليلة عقب تصريح مسيء، وبالطبع هناك آخرون يتورطون بالتبذير والإنفاق دون تفكير ودون خطة مالية لاستثمار ما لديهم، وذلك يجب التفريق بين شخص غني، و شخص آخر ثري فعلا، وعليك أن تدرك الفرق الكبير بينهما، إذ يقول خبراء المال إنه يمكنك أن تكون غنيًا دون أن تكون ثريًا بالضرورة، إليك نصيحتهم لسد الفجوة والانتقال من تصنيف غني أو حتى ميسور الحال إلى مكانة “ثري” فهناك طريقة التفكير الأساسية أو “العقلية” التي تقودك لدرب الثروة.

يشير أحد المستشارين الماليين: “أعرف أشخاصًا يكسبون فوق المليون سنويا … لكنهم قريبون من الإفلاس وذلك بمجرد خسارة راتب واحد فقط “. وفي حال بدد هؤلاء أموالهم بخطأ واحد فسوف يهوون إلى شفير الإفلاس.

إن تحليل الاختلافات بين مستويات الثروة ليس أمرًا جديدًا ، لكن مستخدمي الألفية والجيل Z على تيك توك يعيدون إشعال المناقشة حول الفجوة بين الدخل المرتفع الذي يمكن من الإنفاق الكبير والثروة الحقيقية التي تعد باستقرار مالي لا يتزعزع.

إنها مثل المقولة الشهيرة: المال يتحدث، والثروة تهمس”، هكذا قال أحد المستخدمين في مقطع فيديو من شهر يوليو/تموز الماضي، والذي حظي بنحو 4 ملايين مشاهدة. “إنهم لا يلفتون الانتباه لأنفسهم – وهذا غالبًا ما يكون علامة على أنهم يمتلكون صافي ثروة حقيقي”.

يسخر مقطع فيديو واسع الانتشار ظهر شهر يونيو/حزيران، من كيفية تصرف الأشخاص “الأغنياء” مقابل “الأثرياء فعلاً” أثناء التسوق لشراء قميص. ويقارن منشور آخر، تمت مشاهدته ما يقرب من 85 مليون مرة، بين منزلين ويطلق عليهما “مليونير” و”ملياردير” وفقًا للحجم. وحول مستخدمون آخرون مظهر الثروة المتوارثة إلى اتجاه للموضة: هناك أكثر من 250 ألف منشور تحت الوسم #OldMoneyAesthetic. (بالطبع اختطف الوسم لصالح علامات تجارية أمطرته بتدوينات تسويقية).

سأل موقع ماركت ووتش المالي MarketWatch أكثر من اثني عشر مستشارًا للثروة ومحترفين في مجال التمويل عن كيفية تعريفهم لـ “الغني” مقابل “الثري”. اتفقوا على أنه يوجد فرق بالتأكيد – وهناك أسرار لتحقيق الأخير، حتى بدون دخل مرتفع جدا.

ما الفرق بين الغني والثري؟

تخيل قطارين، الأول يتحرك بسرعة ما تكسبه، والقطار الثاني يسير بسرعة ما تنفقه من أموالك، وبالطبع من الأفضل أن يكون قطار الإنفاق أقل سرعة من قطار جني المكاسب المالية وإلا فأنت تنفق أكثر مما تجني وتسير بقدميك إلى خطر الإفلاس.

يؤكد المستشارون الماليون إنه لا يوجد تمييز واضح قائم على حساب ما لديك من المال، لتحديد كونك غنيًا أو ثريًا. ولكن هناك تعريف واحد عملي: “انظر إلى صافي القيمة، وليس الدخل”، كما قال دي جي هانت، وهو مستشار مالي مقيم في فلوريدا. ويوضح بالقول:”يتم حساب صافي القيمة من خلال جمع قيمة أصول الفرد أو الأسرة مطروحًا منها ديونها أو التزاماتها المالية. وأضاف هانت أنه يمكنك كسب راتب كبير ولا يزال لديك صافي قيمة منخفض. ويضف قائلا:”أعرف أشخاصًا يكسبون سبعة أرقام في السنة وينفقون كل جزء منها، فهم يمتلكون “أشياء” عظيمة حقًا، لكنهم لا يبعدون عن هاوية الإفلاس سوى توقف استلامهم لبضعة شيكات من وراتبهم”، هانت أشار أيضا أنه هناك أشخاص آخرون يكسبون سبعة أرقام ويقودون سيارات تويوتا ويتسوقون في محلات اعتيادية للألبسة مثل جي سي بيني ولديهم محافظ استثمارية مكونة من ثمانية أرقام”.

يلف العديد من المستشارين الماليين أنهم عندما يفكرون في “الأثرياء”، فإنهم يفكرون في أصحاب الإنفاق الكبير الساعين وراء رموز المكانة المبهرجة. ماثيو إيكانيز، نائب رئيس إدارة العلاقات في أوسايك، وهي شركة لإدارة الثروات، يشير قائلا “إن الثراء هو مقياس لتراكم الكثير من الأصول: العقارات والقوارب والألعاب والمال – هذا النوع من الأشياء”. وأضاف أن وصف “الغني” لا يصور بالضرورة شخصًا يتحكم في أمواله أو حر ماليًا. بهذا المعنى، قد يُعتبر الفرد غنيًا ولكنه لا يزال في وضع مالي غير مستقر وهو ليس ثريا، يقول بول سوليفان، مؤلف كتاب “الخط الأخضر الرفيع: أسرار المال للأثرياء للغاية”: “هذا يعني أنهم يعتمدون على الاستدانة بشكل كبير. وهذا يعني أنهم ينفقون بقدر ما يكسبون، وفي كثير من الأحيان ينفقون أكثر مما يكسبون”. “يسير الأمر على ما يرام لفترة من الوقت، ثم يتوقف”.

ويضيف”:إن هذا لأنه مع هذا النهج في الإنفاق، فإن عقبة غير متوقعة – زيادة أسعار الفائدة، على سبيل المثال، أو فقدان وظيفة مفاجئ – يمكن أن تعرض الحالة المالية لهذا الشخص للخطر بشكل خطير.”

من ناحية أخرى، قال الخبراء إن كونك “ثريًا” يعني طول العمر والمرونة ونوعًا من الحرية المالية.

قال إيكانيز: “الحرية المالية تعني أن لديك القدرة على قول لا لأي شيء تريده، وأن تقول نعم لأي شيء تريده”. “أنت لست مدينًا لأصحاب العمل أو لتغيرات أسعار الفائدة. لقد وضعت نفسك بطريقة لا توجد بها عقبة لا يمكنك التغلب عليها، ولا يوجد شخص لا يمكنك أن تقول له لا أو نعم”.

كيف تبني الثروة حتى بمدخول متوسط ​​؟

يؤكد المستشارون إن هناك بعض الاستراتيجيات التي يمكن للناس استخدامها للتركيز على بناء الثروة – ولا يستدعي ذلك توفر الدخل المرتفع دائمًا.

قال إيكانيز إن إحدى النصائح لسد الفجوة بين الأغنياء والأثرياء هي إبقاء إنفاقك تحت السيطرة. قد يعني هذا التخلي عن المشتريات الفاخرة التي تنخفض قيمتها فقط – السيارات الفاخرة، والنفقات المماثلة حتى وإن كانت تبدو في متناولك ويمكنك تحمل كلفتها.

كما يمكنك الاستدانة بعد التمييز بين الديون “السامة” والديون المفيدة، فالأشخاص الأثرياء عادة ما يكونون حذرين في التعامل مع ديونهم، حيث يركزون على “الديون الجيدة” التي تمول الاستثمار في الأشياء التي تزداد قيمتها، مثل العقارات أو الأعمال التجارية المتنامية.

يوضح إيكانيز إن الأفراد الأثرياء لديهم أيضًا مصادر متعددة للدخل. وقال إن هذه المصادر قد تشمل الأرباح أو ملكية الأعمال أو ملكية العقارات أو العمل. وقال الخبراء إنك لست بحاجة إلى أن تكون ضمن أعلى 1٪ من أصحاب الدخل – أو حتى أعلى 10٪ – لتحقيق الحرية والاستقرار اللذين يميزان الثروة. وأشار سوليفان إلى أحد أفراد عائلته، وهي معلمة مدرسة سابقة قامت بالتوفير والإدخار بحكمة للتقاعد خلال حياتها المهنية. وهي تعيش حاليا في شقة من غرفتي نوم وتقود سيارة متوسطة السعر، لكنها قادرة على القيام برحلات متكررة إلى أوروبا وزيارة أحفادها. وبهذا المعنى يمكن القول إنها ثرية فهي قادرة على اتخاذ الخيارات التي تريد اتخاذها في حياتها.

ويذكر العديد من المستشارين، بما في ذلك نيكولاس كراون، مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة Revise Annuity، أن تعريفهم لـ “الثروة” يمتد إلى ما هو أبعد مما يمكن تسجيله في الميزانية العمومية. قال كراون، الذي ينشر مقاطع فيديو على TikTok حول الفرق بين الأشخاص “الأثرياء” و “الأغنياء حقًا” الذين يتلقون بانتظام ملايين المشاهدات، إن التمييز لا يتعلق بالمال بل يتعلق بالعقلية. غالبًا ما تصور مقاطع فيديو كراون شخصية “غنية حقًا” كريمة ومدروسة ومستعدة للتعلم من الأشخاص من حولها – وهي الصفات التي تساعد الفرد على الازدهار وإيجاد النجاح في أي شيء يفعله، كما يوضح بالقول: “يتعلق الأمر فقط بالانفتاح والتعاون ومعاملة الناس باحترام. من الصعب حقًا عدم النجاح عندما تتصرف بهذه الطريقة”. وبعبارة أخرى، “الثراء الحقيقي” يتعلق بشيء أكبر بكثير من حسابك المصرفي بحسب قوله. وقال كراون: “إنها ليست مجرد طريقة لطيفة لرؤية العالم – بل إنها فعالة حقًا أيضًا. ولا يوجد ثمن لذلك”.