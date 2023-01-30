هل أنت قادر على الحصول على وظيفة خلال 5 دقائق؟

شاهدت بسعادة غامرة الأسبوع الماضي كيف تمكن شاب حديث التخرج من الحصول على وظيفة خلال دقائق قليلة، ولم أصدق المشهد بعد اتصالي بسيدة تدير شركة عقارية في دبي قائلا “أود ان تتعرفي على هذا الشاب- ولديه امكانياترائعة، لأي فرصة قد تأتي لديكم مستقبلا”.

وناولت هاتفي للشاب ليتحدث معها مباشرة، وخلال دقائق تحدث فيها الشاب عن خبراته المحدودة وكان صادقا متحدثا بحماس كبير، استشفت صاحبة الشركة ومديرتها قدرته على التواصل الفعال وطلبت مقابلته في اليوم التالي، واليوم سيبدأ أول أيام عمله بتلك الشركة. وهذه الحادثة هي من أمثلة قليلة على النجاح بمقابلة عمل هاتفية، والحصول على وظيفة من خلال المكالمات الهاتفية.

وأرى أن مغزى هذه الحالة السارة هو قدرة ذلك الشاب على التواصل بنزاهة بثقة وحماس مع جوانب أخرى لا يمكن الإحاطة بها في هذه العجالة، لكن العبرة هي قدرته الفعالة على التواصل والإجابة بطلاقة فضلا عن حديثه الذي يوحي بالثقة. فالمبالغة بالقدرات والوعود قد تثير المخاوف في أحيان كثيرة.

العبرة في حسن الحديث!

قد تكون الظروف الحالية بالغة الصعوبة في العثور على وظيفة لائقة خاصة أمام الشباب والشابات حديثي التخرج، لكن أهم مهارة مطلوبة دائما هي القدرة على التواصل والحديث بوضوح.

وتذكرت حيث برفسور شهير قبل وفاته مؤخرا بأنه كما هو الحال بقانون الجيش الذي يفرض عادة عقوبة محاكمة ميدانية بحق أي ضابط يرسل جنوده بدون سلاح، وقال:” حريا أن يكون هناك عقوبة مماثله لمن يترك الطلاب يدخلون سوق العمل والعالم الواقعي دون أن يتسلحوا بأهم المهارات وهي القدرة على الحديث، وبدونها هم “كساعٍ الى الهيجا بغير سلاحِ”.

محاضرة تستحق المشاهدة عشرات المرات

ولا تزال محاضرة باتريك وينستون في جامعة إم أي تي-تحقق لايين المشاهدات ( قرابة 14 مليون مشاهدة حتى اليوم.- تجذب ملايين الشباب على يوتيوب بعد وفاته العام الماضي ويحدد فيها ثلاث مهارات للنجاح وهي مرتبة حسب الأهمية.

وأولها القدرة على الحديث وثانيها اتقان الكتابة وثالثها المعرفة التي يدخرها الانسان من تجاربه وممارساته.

طبعا لدي تجارب مع أكثر الطلاب والطالبات من المتفوقين وزملاء وزميلات كانوا موضع حسد وغيرة من الجميع في أيام الجامعة، لكن معظمهم بلا عمل لائق حتى اليوم، لأنهم عاجزون بوضوح عن التواصل والحديث بطريقة لائقة.

فهل هناك داع لتحديدهم بالأسماء بصورة لوحة التخرج لدي؟ فأنا مستعد لإثبات ذلك لتحقيق الفائدة وتوصيل الفكرة، فهل وصلت؟